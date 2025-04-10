Tekne yangınına Muğla Büyükşehir’den anında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fethiye’de özel bir marinada çıkan tekne yangınına 11 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale etti.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi’nde bulunan özel bir marinada bağlı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede 11 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale etti. Rüzgârın şiddetli esmesi dolayısıyla alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 200 teknenin bağlı olduğu marinada çıkan yangında sadece 4 tekne zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamada "Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan, Fethiye Liman Başkanlığı sorumluluk sahasında olan özel bir marinada sabah saat 08.30 sıralarında teknede yangın çıktı. 08.32 sıralarında ekiplerimiz hareke geçti ve 08.40 sularında tekne yangınına müdahale başladı. 11 araç ve 30 personelle yangına müdahale edildi. Tekne yangınlarında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor" denildi.