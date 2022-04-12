Teknoloji kuşağı Muratpaşa'daki bu yarışmada buluşuyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu kez lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 36 bin lira para ödüllü 2’nci İş Fikir Yarışması’nda otonom teknolojileri, insansız hava araçlarını, arttırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanarak gençlerin tasarladığı 10 proje yarışacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturduğu Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikir Yarışmasının finalistleri belli oldu. Lise ve üniversite öğrencileri için düzenlenen 2’nci yarışmada 10 proje, birincilik için jüri karşısına çıkacak. Final, 16 Nisan Cumartesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleşecek.

LİSE FİNALİSTLERİ

Birincinin 7 bin liralık büyük ödülü alacağı lise kategorisinde 5 proje yarışacak. Toplam 15 bin liralık para ödülünün dağıtılacağı lise kategorisinin final yarışmacılarından Yunus Sağlam, Efe Çelikoğlu, Ali Kemal Akkuş ve Ali Eren Koçtepe, maskelerden geri dönüştürülerek oluşturdukları filtreyle atık yağları toplayan ve filtrenin tekrar kullanılabilmesini sağlayan geri dönüşüm sistemi Atlantis’le jüri karşısında olacak.

Gül Hoda, r-PPLigo Tuğla isimli plastik atıkları ve mermer tozlarını birleştirerek Lego şeklinde yapı malzemelerine dönüştüren sistemle finalde yarışacak. Yiğit Eldek ve Ceylin Bakır ise adrese teslim kurye görevi görecek insansız hava aracı Pegion Air isimli projesiyle finale adını yazdırdı.

Antalya Manavgat bölgesinde yer alan turizm alanlarını sanal ortamda tanıtan ve kullanıcılar için bölgeye yönelik gezi rotaları oluşturan uygulama Liketure ile Alperen Mersin ve Nazlıcan Mersin de finalde olacak. Ceren Vuranok ise Tarlabilir adını verdiği projeyle tarlaya en uygun bitkiyi ve bu bitkinin yetiştirilmesi sırasında izlenecek adımları algoritma yardımıyla öneren uygulamayla finalde birinci olmak için yarışacak.

ÜNİVERSİTE FİNALİSTLERİ

Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikir Yarışması’nın üniversite kategorisinde de 5 proje yarışacak. Birincinin 9 bin liralık para ödülünün sahibi olacağı yarışmada ikinci 7 bin, üçüncü 5 bin liralık ödülün sahibi olacak,

Finalde Ulaş Alsan, tasarladığı otonom çim biçme aracı İNTA ile birincilik için yarışacak. Baran Serdem Hazar, Erencan Bektaş, Nurşah Öz ve Gülce Hanay’dan oluşan ekip kullanıcıların tüm e-scooter paylaşım uygulamalarına tek bir platform üzerinden ulaşmasını sağladıkları Bul APP isimli projeleriyle, Berkay Çumbur ise Askifgood isimli arttırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak ürünlerin sağlık puanını belirleyen uygulamayla finalin diğer isimleri oldu.

Büşra Atkesen ve Kardelen Turan ise Nano-Fer projeleriyle hızlı çözünebilir, bitki tarafından emilimi yüksek, toprağa toksik etki bırakmayan ve yüksek verime sahip nano gübre projesiyle finalde yer alacak. Salih Açıkgöz, Hazume projesiyle ev kadınlarının yaptıkları yemeklerini bir işletme kurmaksızın basit bir mobil uygulamayla satabileceği ve bu şekilde gelir elde edebileceği bir platformla jüri karşısına çıkacak.

25 BİN LİRALIK TAHSİS

Dereceye girenlere verilecek para ödülünün yanı sıra finalde yarışan 10 proje, 25 bin lira üyelik bedeli olan ASSİM İnovasyon Merkezi Ortak Çalışma Alanının 1 yıllığına yapılacak tahsisten ve ön kuluçka programından yararlanacak.