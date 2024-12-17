  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Teknolojinin kalbi Konyaaltı'nda attı

Teknolojinin kalbi Konyaaltı'nda attı

Teknolojinin kalbi Konyaaltı'nda attı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi ve GDG (Google Developer Groups) Antalya işbirliğiyle gerçekleştirilen DevFest, teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinlikte, Yapay Zeka (AI) başta olmak üzere teknoloji dünyasının güncel konuları ele alındı.

Konyaaltı Belediyesi’nin ana sponsorluğunda ve GDG Antalya işbirliğiyle gerçekleştirilen DevFest’24, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde teknoloji meraklılarını buluşturdu. Antalya’nın teknoloji ruhunu harekete geçiren etkinlikte, sürpriz çekilişler, keyifli etkinlikler ve zengin içeriklerle geçen DevFest’24, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikte, alanında uzman konuşmacılar, AI trendleri, makine öğrenimi, teknolojinin iş dünyasına etkisi ve yenilikçi çözümler üzerine ilham verici sunumlar gerçekleştirdi.

 İLHAM VERİCİ BİLGİLER SUNULDU

Konyaaltı Belediyesi, girişimcilik ve teknoloji alanında düzenlediği DevFest’24 ile bir kez daha dikkat çekti. Belediye, teknoloji dünyasının en güncel trendlerini bölge gençleriyle buluşturdu. DevFest’24, bu yılki ana teması olan Yapay Zeka ile katılımcılara AI ve makine öğrenimi gibi konularda ilham verici bilgiler sundu. Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, iş dünyasında yapay zekanın etkisini, geleceğe dair yenilikçi çözümleri ve sektördeki güncel gelişmeleri paylaştı. DevFest’24, teknoloji ve inovasyon dolu bir günle tamamlandı.

KULUÇKA MERKEZİNE BÜYÜK İLGİ 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle hayata geçirilen Konyaaltı Kuluçka Merkezi, etkinlik alanındaki standıyla yoğun ilgi gördü. Girişimcilik ekosistemine dahil olmak isteyen gençler, merkezin sunduğu hizmetleri, altyapı desteği ve eğitim programları hakkında detaylı bilgi aldı. Yetkililer, gençleri inovasyon ve teknoloji odaklı projeleriyle merkeze başvurmaya davet etti.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Burası ne ABD, ne Avrupa, ne de Asya... Burası Türkiye! Burası ne ABD, ne Avrupa, ne de Asya... Burası Türkiye! Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak! Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak!
Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! 100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları 100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin! İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin!