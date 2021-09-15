Tepki konserine Küçükçekmeceli gençlerden büyük ilgi

Küçükçekmeceli olmasıyla bilinen başarılı Rap sanatçısı Tepki, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çekmecem’de Sanat Var’ konserleri kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı’nda sahne aldı. Konsere özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.

“Menekşe” şarkısında doğduğu, büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü Küçükçekmece’den bahseden Tepki, geçtiğimiz yıllarda “Çekmece’den Yıldızlara” adlı bir şarkının da mimarlarından olmuştu. ‘Denedim, Boom Bap, Lambalar ve Kelebek, Yak’ şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, canlı konser performansıyla gençleri mest etti.

Tepki: Rüya gibiydi Küçükçekmece

Kendi evinde konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden Tepki, Küçükçekmeceli gençlerle rüya gibi bir konser akşamı yaşadığını söyleyerek, Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.