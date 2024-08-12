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Tıbbi atıklar Muğla Büyükşehir’in Modern Tesisi’nde bertaraf ediliyor

Tıbbi atıklar Muğla Büyükşehir’in Modern Tesisi’nde bertaraf ediliyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi’nde bugüne kadar 8 bin 873 ton atık bertaraf edildi.

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Muğla’da ilk olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 13 ilçede yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları modern ve donanımlı tesislerinde bertaraf ediyor. Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 500 kg/sa kapasiteye sahip ve her ay ortalama 125 ton tıbbi atık yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor.

Bugüne kadar 8 bin 873 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi ile 13 ilçedeki sağlık kuruluşlarına hizmet veriyor. Muğla’nın 13 İlçesinde yer alan sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak 3 Adet lisanslı Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma aracıyla her ay ortalama 125 ton tıbbi atık Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazanarak Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor.

Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 8 bin 873 Ton tıbbi atığın sterilizasyon işlemini gerçekleştirirken 2024 yılında ise 782 ton atık bertaraf edildi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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