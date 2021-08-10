Tokyo Olimpiyatları’na katılan ASKİ Spor'lu güreşçilere Ankara’da coşkulu karşılama

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan ASKİ Spor’lu Milli güreşçi Taha Akgül ile Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz yurda döndü. Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı’nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, aileleri ve çalışma arkadaşları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan ASKİ Spor’lu Milli güreşçi Taha Akgül ile Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz yurda döndü. Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı’nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, aileleri ve çalışma arkadaşları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Türkiye’yi Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor’lu Milli Güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz yurda döndü.

Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Taha Akgül ile Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz’i Esenboğa Havalimanı’nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, ASKİ Spor Güreş Şube Sorumluları Reyhan Nazlı ve Mustafa Yüce, antrenörleri, aileleri ve çalışma arkadaşları Türk bayraklarıyla karşıladı.

OLİMPİYATLARDA İKİNCİ MADALYA

Serbest Güreş’te 8 Avrupa, 2 Dünya, 1 de Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak 2 olimpiyat madalyasının sahibi oldu.

ASKİ Spor’un elde ettiği başarılarla Türk güreşinin lokomotofi olmayı sürdürdüğünü belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar; Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Akgül’ü tebrik ederek, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor olarak olimpiyatlara dört güreşçimizle katıldık. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile bronz madalya kazandık. Devletimizi ve Ankara’mızı düşünerek çok ciddi çalıştık ve neticesinde bronz madalya kazandık bunlar nazar boncuğumuz olsun. Önümüzde Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları ve Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyatlar var. Tokyo’da altın madalya alamadık ama Paris’te altın madalya kazanarak Türk güreşine damga vurmak istiyoruz.”

TAHA AKGÜL’DEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ASKİ Spor’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Taha Akgül, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Olimpiyat Oyunlarında altın madalyayı kazanmayı çok istiyordum ama malesef bronz madalya kazanabildim. Çeyrek final maçında beklemediğim bir mağlubiyet aldım ama repesajdan gelip bronz madalyayı da almak çok önemliydi. ASKİ Spor, Türkiye’nin en büyük kulübü ve Ankara’ya 2 madalya kazandırdık. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

Olimpiyat oyunlarında Serbest Stil Güreş dalında ASKİ Spor’u temsil eden milli güreşçiler Süleyman Karadeniz ve Süleyman Atlı da şöyle konuştu:

-Süleyman Karadeniz: ‘‘Olimpiyatlar Oyunlarında elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık oraya madalya için gittik ama nasip olmadı. Son saniyelerde elimizden kaçan bir madalya oldu. Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanmayı çok istiyoruz.’’

-Süleyman Atlı: ‘‘2016’dan bu yana Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyordum. Tokyo Olimpiyatları’na şampiyon olmak için gitmiştim. Bu olimpiyatlarda madalya kazanamadım ama Paris’te ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil ederek kariyerimde tek eksik olan olimpiyat madalyamı kazanmak istiyorum.’’