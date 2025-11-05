Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Muratpaşa'daki anıt mezarında anıldı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma töreninde törene katılan çocukları işaret ederek, “Mustafa Ertuğrulları anmazsanız, bu çocuklardan Mustafa Ertuğrul çıkmasını sağlamanız zor olur. Nice Mustafa Ertuğrullar yetiştirmek dileğiyle” sözleriyle andı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Meis Limanı'nda demirli deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Antalya Andızlığı Mezarlığı’ndaki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Muratpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma törenine Başkan Uysal’ın yanı sıra, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende yaptığı konuşmada Başkan Uysal, Mustafa Ertuğrul Aker’in Türk tarihinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kendisi, Antalya'nın harp tarihine geçmiş çok büyük bir kahramanı ve çok büyük bir sanatçı. Ressam aynı zamanda. Ölene kadar çiftçilik yapmış, Antalya Lisesi'nde Milli Güvenlik derslerine girmiş, hiçbir zaman aslında kendi başarılarını ön plana çıkarmaya çalışmamış. Görev olarak onları nitelendirmiş. Soyadı kanunu çıktığında, eşinin ailesinin soyadını alacak kadar da mütevazı, muhteşem bir Türk evladı.”

Başkan Uysal, konuşmasının devamında törene katılan öğrencileri işaret ederek, “Mustafa Ertuğrulları anmazsanız, bu çocuklardan Mustafa Ertuğrul çıkmasını sağlamanız zor olur. Nice Mustafa Ertuğrullar yetiştirmek dileğiyle. Anısı önünde rahmet ve saygıyla eğiliyoruz. Kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz” diye konuştu.

F