TÜBİTAK'tan Sarıyer Akademi'nin öğrencilerine büyük ödül

Akademi’de yapay zeka eğitimi veren Dr. Uzay Çetin ve üç öğrencinin kurduğu “Summarify girişimi (metin formatındaki dijital içeriklerden anlam çıkarma, kategorilere ayırma ve özetleme platformu)” 3.289 proje arasından seçilerek TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci desteği almaya hak kazandı.

Yakın gelecekte hayatın büyük bir parçası haline gelecek yapay zekâ teknolojisi eğitimi veren Sarıyer Akademi, bu alanda bir başarı daha gösterdi. Sarıyer Akademi yapay zekâ eğitmeni Dr. Uzay Çetin’in öğrencileri Yunus Emre Gündoğmuş, Feyza Zeynep Salam ve Şükrü Murat Cebeci ile birlikte geliştirdiği Summarify (metin formatındaki dijital içeriklerden anlam çıkarma, kategorilere ayırma ve özetleme platformu) girişimi TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci (BIGG) desteği almaya hak kazandı. 3 bin 289 proje arasından seçilen 114 girişimin arasında yer alan proje 200 Bin TL’lik hibe desteği alacak.

BAŞKAN ŞÜKRÜ GENÇ’E VE SAMİ GÖREY’E TEŞEKKÜR

Sarıyer Akademi’nin eğitim vizyonunu sadece lise ve üniversiteye hazırlık bölümüyle sınırlı tutmayarak yapay zekâ gibi çok önemli bir eğitim alanına da kapılarını açmasının çok önemli olduğunun altınız çizen Dr. Uzay Çetin: “Yerel yönetim olarak Sarıyer Belediyesinin ve Başkan Şükrü Genç’in bu konuya olan ilgisi ve duyarlılığı çok değerli. Sarıyer Akademi, 2017 yılından beri 6 defa gençlere yönelik ücretsiz yapay zekâ eğitimleri düzenledi. Bu eğitimler, Sarıyer Akademi’nin kaliteyi her şeyden önde tutan vizyon ve anlayışına göre yapılandırılmıştır. Dört ay süren bu eğitimlere gençler sınavla seçilerek katılma hakkı kazanmaktadırlar. Türkiye’nin parlak yüzü, idealleri olan, motivasyonu yüksek gençlerine ulaşmak birinci hedefimiz olmuştur. Bu vizyon başarıyı da beraberinde getirmiştir. Kapılarını gençlere açan ve vizyonu ile yol gösterici olan Başkan Şükrü Genç’e ve Sarıyer Akademi Müdürü Sami Görey’e çok teşekkür ediyorum.

BU İLK BAŞARI DEĞİL

Eğitimlere katılan 15 öğrenci, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin düzenlediği 7 farklı hackhathonda ilk üçe girerek büyük başarılara imza attı. Ayrıca öğrenciler, bilimsel makale yazmaları konusunda teşvik edilerek, 2 adet akademik yayın çıkarmanın yanı sıra yapay zekâ ile ilgili Türkçe’ye sayısız video ve blog yazısı kazandırdı. Sarıyer Akademi’nin destekleri ile büyüyen “Karmaşık Sistemler ve Veri Bilimi Topluluğu” ise 4 bini geçen takipçi sayısıyla büyümeye devam ediyor. Yapay zekâ sınıfı ayrıca Bilişim Vadisi’nde kazandıkları ücretsiz ofisin yanı sıra YTU Teknoparktaki ikinci ofislerinde önümüzdeki 18 ay boyunca ürünlerini geliştirmek için çalışacak.