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Tüm öğrencileri Çanakkale’de şehit olmuştu; Balıkesir Lisesi 140 yaşında

Tüm öğrencileri Çanakkale’de şehit olmuştu; Balıkesir Lisesi 140 yaşında
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Savaşları’nda öğrencilerinin tamamının cephede şehit olan ve iki dönem mezun veremeyen Balıkesir Lisesi’nin 140. yılı programına katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’nin ve Balıkesir’in eğitim tarihinde önemli geçmişe sahip olan Balıkesir Lisesi’nin kuruluşunun 140. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katıldı. Çanakkale Savaşları’nda cepheye gönüllü olarak giden öğrencilerinin vatan savunmasında şehit düşmesi üzerine Balıkesir Lisesi, iki dönem mezun veremedi. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde kahraman öğrencileriyle tarihe geçen Balıkesir Lisesi, şehirde modern eğitimin de öncüsü konumunda varlığını sürdürüyor.  Türkiye’nin eğitim hareketine önemli katkılar sunan lisenin kuruluş yıl dönümü programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir Lisesi Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu, Balıkesir Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Esin Balıbek, mezunlar ve öğrenciler katıldı. Yoğun katılımın olduğu kutlama programında Başkan Akın, salona girişte öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı. Program öncesi Balıkesir Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.  Balıkesir’in kent hafızasında 140 yıllık tarihiyle önemli bir yere sahip olan Balıkesir Lisesi’nin, Kuvayi Milliye ruhunun güçlü olduğu nesiller yetiştirmeye devam edeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen keşşafları da rahmet ve minnetle andı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Savaşları’nda öğrencilerinin tamamının cephede şehit olan ve iki dönem mezun veremeyen Balıkesir Lisesi’nin 140. yılı programına katıldı.

BÜYÜK BİR ŞEREFTİR

Balıkesir Lisesi öğrencileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın,  “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretleriyle şereflendirdiği bir yerdeyiz. Tarihi 140 yıl öncesine dayanan Kuvayi Milliye’nin memleketi, milli mücadelenin başşehri, ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer Balıkesir’de, Balıkesir Lisesi’nin öğrencisi, mezunu, öğretmeni ve müdürü olmak ayrıca gelip burada konuk olmak bile büyük bir şereftir.” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Balıkesir’in milli birliğin ve beraberliğin tam merkezi olduğunu belirten Akın, burada ayrımcılığa ve ötekileştirmeye yer olmadığını söyledi. Akın, “Allah, bu birlik ve beraberliğimizi her zaman daim etsin. Sizlerin de okul hayatınızda başarılar diliyorum. Bu okuldan mezun olmuş çok değerli insanlar var. Onları da kutluyor ve hepsine de teşekkür ediyorum. Ben, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizin bir arkadaşınızım. Bunu net olarak söylüyorum. Bu memleket büyük bir Kuvayi Milliye memleketidir. Bunun devamı olan Balıkesir Takımının hep birlikte birer faktörleriyiz. Sizlerle sık sık bir araya sizleri dinlemek, fikirlerinizi almak ve Balıkesir’imizin geleceğine her birlikte yön vermek istiyorum” diye konuştu. 

Okulun yalnızca akademik başarılarıyla değil milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirdiğini belirten Balıkesir Lisesi Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu,   Balıkesir Lisesi’nin zor zamanlarda her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu söyledi.  Balıkesir’in marka değeri ve en köklü çınar olan Balıkesir Lisesi’nin 140. yılını kutladıklarını söyleyen Balıkesir Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Esin Balıbek , lisenin başarılarıyla Türkiye’nin sayılı eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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