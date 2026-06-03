Tüm Zamanların İnsanı Kafka, Muratpaşa’da

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nce açılan “Franz Kafka: Tüm Zamanların İnsanı” isimli sergiye ev sahipliği yaptı.

Franz Kafka’nın yaşamını, düşünce dünyasını ve eserlerini ziyaretçilerle buluşturan serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek ve Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege de katıldı.

BAŞKAN UYSAL ‘KAFKA GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR’

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Franz Kafka’nın eserlerinin aradan geçen yüzyıla rağmen güncelliğini koruduğunu belirtti. Yazarın eserlerinde bireyin yalnızlığını ve sistem karşısındaki güçsüzlüğünü etkileyici bir şekilde anlattığını söyleyen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Kafka, bireyin yalnızlığını ve sistem içinde ne kadar zayıf kalabildiğini çok etkin biçimde anlatıyor. Hatta eserlerinde bütün bireylerin sürekli bir izleme ve gözlem altında olduğu hissini uyandırıyor. Bugün kameralarla, ses cihazlarıyla ve elektronik kayıtlarla çevrili dünyamızda, Kafka’nın 100-120 yıl önce kaleme aldığı eserlerin duygu ve düşünce olarak hala güncel olduğunu söyleyebiliriz.”

Kafka’nın dünya edebiyatı üzerindeki etkisine de değinen Başkan Uysal, “Başta Dönüşüm olmak üzere birçok eserinde yeni ufuklar açmış, yeni anlatım biçimlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamış ve bütün dünyayı etkilemiştir” dedi.

MURATPAŞA’YA TEŞEKKÜR

Büyükelçi Stepanek, Franz Kafka’nın mirasının yaşatılmasına ve serginin düzenlenmesine katkılarından dolayı Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’a teşekkür ederken Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege de “Muratpaşa Belediyesi her zaman kültür ve sanata katkı sunan, bu alanlara değer veren bir belediye olmuştur” dedi.

Franz Kafka’nın yaşamını, düşünce dünyasını ve eserlerini farklı yönleriyle ele alan sergi, Fikret Otyam Sergi Salonu’nda 12 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.