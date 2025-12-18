Tunç Başaran vefatının 6. yılında Bandırma'da anıldı

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, vefatının 6. yıl dönümünde Bandırma’da düzenlenen anma programıyla saygı ve özlemle anıldı. Anma töreni, Başaran’ın mezarı başında gerçekleştirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın da katıldığı programda, usta yönetmenin Türk sinemasına ve Bandırma’ya kattığı değerler bir kez daha hatırlandı. Başkan Mirza, yaptığı açıklamada Tunç Başaran’ın yalnızca başarılı bir yönetmen değil, aynı zamanda güçlü entelektüel birikimi, dost canlısı kişiliği ve derin sohbetleriyle herkesin gönlünde özel bir yer edindiğini ifade etti.

Başkan Mirza, “Bandırma’mıza değer katan büyük ustayı unutmak mümkün değil. Tunç Başaran’ı aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.

Anma programında, Tunç Başaran’ın ailesine, sevenlerine, Bandırma halkına ve Türk sinema camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. Tören, duaların okunmasının ardından sona erdi.