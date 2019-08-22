Tunç Soyer Bakan Pakdemirli'yi yalanladı: İşte yangının bilançosu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlerden önce verdiği karar alma süreçlerine İzmirlilerin katılımı sözünü yerine getirmek üzere İzmir Buluşmaları’nın üçüncüsünü düzenledi.

Üçüncü buluşma, “Ulaşım ve Toplu Taşıma” başlığıyla İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, buluşmanın moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstlendi. Toplantıya ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel'in yanı sıra Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da katıldı.

"İZMİR CİĞERLERİNİ KAYBETTİ"

İzmir'de çıkan orman yangınlarının İzmir tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu söyleyen Soyer, "İşin kokusu hala burnumuzda, çok büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarından biri. Yaptığımız gözlemlerden sonra yaklaşık 5 bin hektar alanın yandığını gözlemledik. İzmir tarihinin en büyük yangınıydı. İzmir ciğerlerini kaybetti. Bu kentte yaşayan insanların ağaçlara sahip çıkma kültürüne kadar adım atılması gereken bir hikâye aslında. İzmir olağanüstü heyecanla katkı vermek istiyor. Biz 30 Ağustos'ta yanan alanda İzmirlilerle bir yangın buluşması yapacağız. Aynı yerde halk buluşmasından sonra bir olağanüstü Meclis toplantısı yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İzmir'le ilgili en yüksek karar alma organıdır. Biz orada kararı alarak büyük bir seferberliği, kampanyayı başlatacağız. Bu büyük felaketi fırsata dönüştürerek kalıcı, sürdürülebilir kararlar almak istiyoruz. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz" dedi.

Konuşmadan sonra sözü yurttaşlara veren Soyer, gelen önerileri dinledi. Ayrancılar Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan görme engelli bir öğretmen söz alarak dolmuşlardan şikâyet etti. Görme engelli öğretmen, "Ben Ayrancılar'daki dolmuşları kullanmak istemiyorum. Dolmuş şoförleri bize istenmeyen insan muamelesi yapıyorlar. Ben ESHOT kullanmak istiyorum. ESHOT'lara bedava bindiğim için değil yanlış anlaşılmasın. Ben öğretmenim ulaşım masrafımı karşılayabilirim ancak ben engelli olduğum için dolmuş şoförleri beni istemediğim yerlerde indiriyorlar. Ben bu insanların araçlarına binmek istemiyorum. Bu yüzden Ayrancılar'a olan ESHOT seferlerinin sıklaştırılmasını istiyorum" dedi. Konferans sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri de "Biz çok yol problemi çözdük sıra başkanda. İzmir-İYTE arası 2 saat" diye pankart açarak sorunlarını dile getirdiler.



