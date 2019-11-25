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  4. 25 Kasım 2019 18:34

Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi güncellediği mal varlığını kamuoyuna açıkladı.

Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
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Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde de aynı uygulamayı yaptığı belirtilen Soyer, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelmesinin ardından eşi Neptün Soyer ile sahip oldukları mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Egedesonsöz’den haberine göre, Soyer'in daha önceden mal bildiriminde bulunduğu ve Ekim ayında sadece güncelleme yaptığı aktarıldı.

Soyer’in mal varlığı şöyle;

* Karaburun Çatalkaya'da 100 bin TL değerinde bina (Üçte bir hisseli)

* Üçkuyular'da 300 bin TL değerinde bina

* Karantina'da 150 bin TL değerinde bina

* Ulamış İmamderesi'nde 100 bin TL değerinde arazi

* Konak'ta 86 bin TL değerinde bina

* SS Denizevleri K. Yapı Kooperatifi'nde 32 bin TL'lik hisse (Seferihisar)

* 2010 model olan 55 bin TL değerinde Volkswagen binek araç

* 61 bin avroluk banka hesabı

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