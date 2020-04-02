Tunç Soyer'den İzmir için karantina çağrısı

Koronavirüs salgını hızla yayılırken, gözlerin çevrildiği merkezlerden biri İzmir oldu. İzmir'in, İstanbul'dan sonra en fazla vaka sayısı görülen il olduğu açıklandı.

Sözcü Haber Muhabiri Gökmen Ulu’nun sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devletin bilgi saklamasının tedirginliği ve belirsizliği büyüteceğini söyledi.

Soyer, İzmir’de en az iki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısı yaptı.

Soyer, belediyelerin bağış ve yardımlaşma faaliyetlerini iktidarın yasaklaması hakkında ise “Onlar para derdinde, biz can derdindeyiz” dedi.

Salgının yayılmasının devam ettiğini belirten Soyer, tehdidin büyüdüğünü söyledi.

Tunç Soyer'in sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

"Vaka sayısı ve ölüm sayısı hakkında bilgimiz yok"

Bizim vaka sayılarını ve ölüm sayılarını bilmemize imkan yok. Biz bu durumların dışındayız. Bize Sağlık Bakanlığı ne bilgi verirse onu biliyoruz. Özetle bu rakamların sorulması gereken kişi biz değiliz.

Bize verilen bilgilerle salgınla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu rakamların az ya da fazla olması mücadelemizi değiştirmez.

"Şeffaf olunmalı"

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olma geleneğinde ketumiyet var. Yani şeffaflıktan mümkün olduğu kadar uzak durur devlet. Şeffaf olmak istemez. Ne kadar söyleniyorsa o bilinsin ister. Bu artık ne yazık ki bugünün çağdaş ülkelerinde artık miadını tamamlamış bir devlet yönetimi modeli. Bundan bir an önce kurutulunması lazım. Bilgiyi gizleyerek olsa olsa tedirginliği büyütürsünüz.

Bundan kimsenin faydası olmaz. Zannediliyorsa ki "Söylersek büyük bir telaş yaşanacak.." yok öyle bir şey. Bizim milletimiz bağnaz boş düşüncelerle var olan bir millet değil. Bizim insanlarımız bilgiyi ne yapması gerektiğini bilir. Bilgi saklayarak doğru yola getirmiş sayılmazsınız.

Devlet ne kadar şeffaf olursa o kadar çok salgınla mücadelede ön alacağını düşünüyorum.

"Uygulama başlatıyoruz"

Biz bu uygulamayı örnek olsun diye yarından itibaren başlatıyoruz. Bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi bir gün önce ne yaptıysa günlük paylaşacak.

"İnsanlar sokağa çıkıyorsa hastalığın yayılımını artırıyor"

Hiç olmazsa 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. İşte o zaman mevcut yayılım hızı kontrol altına alınmış olacak. Söylemeye devam edeceğiz, derhal bir an önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Bunu söylerken boş konuşmuyoruz. Kimse endişe etmesin, sokağa çıkma yasağı geldiğinde kimseyi mağdur etmeyeceğiz.