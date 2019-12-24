Tunç Soyer’den İzmirlilere müjde: ''Sorunu kökten çözeceğiz''

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gördes’ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların biran önce tamamlanması talimatını verdiğini duyurdu.

Soyer, kentteki su sorununun kökten çözümü için ise yeni bir teknoloji kurulacağını belirterek, "İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek bir teknolojinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa önceden tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ

İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelere su verilemediği açıklanmıştı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde arızanın giderilmesi için çalışmaların başladığı belirtilmişti.