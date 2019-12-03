Tunç Soyer’e engelli meclis üyesi vekalet etti

İzmir ve Türkiye’de tüm engellileri temsil ettiğini belirten Baran şunları söyledi: “Bu farkındalık, bu adım bizim için çok kıymetli. Tunç başkan da bu adımı attı ve bu, Türkiye genelinde ilk oldu. İzmir’in arterlerinde engelliler için çok büyük sorunlar yok ancak arka sokaklarda ciddi problemler var. Kaldırımların dar olması, kaldırım işgalleri can yakıyor. Bu bir kurumdan ya da bir kişiden kaynaklanmıyor. Bu toplumsal farkındalığın geç oluşmasından kaynaklanıyor. Örneğin; bir kafeteryanın tuvaletinde ‘engelli kadın’, ‘engelli erkek’ ayrımı yok; ancak karamsar değilim. Bunları el birliğiyle çözeceğiz.” .

Belediye Meclisi’nde Engelsiz İzmir Komisyonu’na başkanlık eden Baran, belediye çatısı altındaki Elektrik Su Havagazı Otobüs Troleybüs (ESHOT) otobüslerinin tüm engel gruplarına uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma yapılması için önerge sunduklarının altını çizdi.

Baran, “ESHOT’taki bürokrat arkadaşlarla ciddi toplantılar yaptık. Uygulama yöntemini karara bağladık ve karar Meclis’ten oy birliği ile geçti. Bu kararın ESHOT bütçesinde de yerini aldığını gördük ve çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.