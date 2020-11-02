Tunç Soyer’in destek çağrısına ilk yanıt Şişli Belediyesi’nden

İzmir ve çevresini etkileyen deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı canlı yayında destek çağırısına yanıt; Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’den geldi. İzmir için Dayanışma Kampanyası çağrısında bulunan Keskin, “Haydi Şişli İzmir İçin Dayanışma Vakti” dedi.

Keskin, kampanya hakkında “ İzmir için elimizden gelen desteği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmiş ve olay anı sonrası arama ve kurtarma ekibimizin İzmir’e intikalini sağlamıştık. Ekiplerimiz üç gündür arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekte. Şimdi sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın, Tunç Soyer’in çağırısı ile Şişli olarak Ege’nin incisi İzmir için başlatılan dayanışma çağrısına cevap vermek” şeklinde bilgi verdi.

“Haydi Şişli İzmir ile Dayanışmaya”

Keskin, sözlerine şöyle devam etti: “Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız için uyku tulumu, hijyen paketi ve erzak paketlerini mümkün olan en kısa sürede İzmir’e ulaştırma yolunda çalışmalarımızı başlattık. Şişlili komşularımızı da kampanyaya destek olmaya davet ediyor ve ‘Haydi Şişli İzmir ile Dayanışmaya’ diyoruz”