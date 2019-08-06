Turan Hançerli'den Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına tepki

Çanakkale sınırları içinde bulunan Kaz Dağları’nda, Kirazlı Köyü’nde altın madeni kurulması için milyonlarca vatandaşın protestosuna rağmen gerçekleşen doğa katliamına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den tepki geldi.

“Yok edilen ülkemizin geleceğidir”

Tüm canlılarla barışık, çevre dostu politikalar izlenmesi gerektiğini ifade eden Hançerli, “Kaz Dağları'nın orman örtüsü dünyanın en değerli temiz havasına sahip. Maden sahasında yok edilen sadece 195 bin ağaç değil, ülkemizin geleceğidir” sözleriyle Kaz Dağları’nda yaşanan doğa katliamına tepki gösterdi.

800’den fazla bitki türünü barındıran bölgenin hayvanlar ve bitkiler açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Hançerli, “Kirazlı da yaşanan felaketi sona erdirmek ve o cennet toprakları eski haline getirmek hepimizin görevidir” diyerek katliamın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.