Turizm Fikir Liderleri Bodrum`da Buluşuyor

Bodrum, sürdürülebilir turizmin geleceğine kapı açarak dünya ve bölge turizme yön veren ulusal ve uluslararası isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. İlk kez, 34. Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup ile iş birliğinde düzenlenecek olan Bodrum Turizm Forumu, 14 Ekim’de “Mavi Ekonomi” odağıyla gerçekleştirilecek.

Benzersiz alternatifleriyle dünya turizminin incisi konumundaki Akdeniz’in korunması ve turistik gelişimin doğru yönlendirilmesi için Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı ve Akdeniz Turizm Vakfı iş birliğiyle “Bodrum Turizm Forumu 2022” düzenlenecek. 14 Ekim Cuma günü Kempinski Barbaros Bay Bodrum Hotel’de gerçekleştirilecek olan gezegeni koruyan ve refahı artıran dengeli bir turizme ulaşmak hedefiyle hazırlanan forumda, “Rethinking the Blue Economy- Mavi Ekonomi hakkında yeniden düşünmek” başlığıyla paneller ve Think- Tank toplantıları gerçekleştirilecek.

Hedef, Gezegeni Koruyan ve Refahı Artıran Dengeli Bir Turizm

Sürdürülebilir turizm, iklim değişikliği, Akdeniz’in korunması, yerel ekonomik potansiyelin yerel unsurlarla güçlendirilmesi, Mavi Ekonomi ışığında oluşan yatırım fırsatları, değişen Avrupa Birliği regülasyonları ve turizme etkisi gibi konuların ele alınacağı forumda, Akdeniz ülkelerinin deneyim ve uygulamaları paylaşılacak, fikir alışverişi gerçekleştirilecek, yeni bakış açılarının kazandırılması ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesine öncülük edilecek.

Mavi Ekonomi’yi yeniden keşfederken; gezegeni koruyan, insanları gözeten ve refahı artıracak bir denge sunan turizm faaliyetlerini teşvik etmeyi hedefleyen foruma Avrupa Birliği kurumlarından ve Akdeniz ülkelerinden turizm konusunda karar vericiler, fikir önderleri, ulaşım uzmanları, çevreciler, sektör paydaşları ve gazeteciler katılacak.

“Bodrum’u Akdeniz’in lider turizm destinasyonu yapmak istiyoruz”

Bodrum Turizm Forumu’nun ana paydaşları, 34. Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup Basın Toplantısı’nda bir araya geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup ile Bodrum Turizm Forumu’nun ortak bir proje olduğuna değinerek Kempinski Hotel’de 14 Ekim’de tüm gün gerçekleşecek olan etkinliklerden söz etti. Başkan Aras; barış, kardeşlik ve turizmin konuşulacağı Turizm Forumu’na herkesi davet etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın toplantısında yaptığı konuşmada, insan ve ülke refahını yükseltecek sürdürülebilir bir turizmin gelişimine güçlü bir destek sunmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bodrum Turizm Forumu’na tüm dünyadan çok önemli katılımcılar geliyor. Kempinski Otel’de tüm gün yapılacak paneller, sempozyumlar ve yuvarlak masa toplantılarında sadece Mavi Ekonomi değil; Bodrum, Akdeniz, barış, demokrasi ve kardeşlik konuşulacak. Hem bizim hem Bodrum Tanıtma Vakfı hem de iş birliği yaptığımız Akdeniz Turizm Vakfı ile birlikte hedefimiz, Bodrum’u Akdeniz’in lider turizm destinasyonu haline getirmektir.”

“Ekonomiye çok önemli bir katkı yapıyoruz “

Akdeniz Turizm Vakfı Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat ise “Akdeniz Turizm Vakfı olarak ekonomiye çok önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz, bunu hep birlikte yapığımız için mutluyuz. Bodrum’u Akdeniz’in lider turizm destinasyonu haline getirmek için buradayız. Bunun için sürdürülebilir turizm ve Mavi Ekonomi büyük önem taşıyor. Mavi Ekonomi, artık Akdeniz turizminin en büyük ayağı.” dedi.

Bodrum Turizm Forumu’nun ardından start alacak The Bodrum Cup Yat Yarışları’nda Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da Bodrum Turizm Forumu ile organizasyonu birleştirdiklerinin altını çizerek, “Bodrum Turizm Forumu’nun Bodrum’un marka değerine, uluslararası bilinirliğine, bölge ekonomisine ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.