Türkiye Belediyeler Birliği’nden Bodrum Belediyesi'ne Hizmet Aracı Desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen “Araç Teslim Töreni”nde, Bodrum Belediyesine hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 1 adet temizlik hizmet aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara Çankaya Belediyesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen araç teslim töreninde, aralarında Bodrum Belediyesinin de bulunduğu çok sayıda belediyeye yeni hizmet araçları teslim edildi. Düzenlenen törene TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB encümen üyeleri ile araç hibe edilen belediyelerin başkanları katılım sağladı.

TBB’nin belediyelere yönelik destek programı kapsamında Bodrum Belediyesine hibe edilen 1 adet 8 metreküp kapasiteli çöp kamyonu, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye envanterine dahil edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ankara'daki törene bizzat katılarak teslim aldığı araç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, TBB'nin kurumlar arası dayanışmaya verdiği öneme dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Bugün burada, Türkiye Belediyeler Birliğimizin Türkiye genelindeki belediyelere sunmuş olduğu hibelerin kabul törenindeyiz. Biz de Bodrum Belediyesi olarak birliğimizden 8 metreküp çöp kamyonunu bugün teslim alacağız. Bölgemizde vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini ve araç-gereç donanımımızı artıracak bu güzel hibeyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Seçer olmak üzere, birlik encümenimize ve birliğimize dahil olan bütün belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği, tüm belediyelerimize eşit bir şekilde destek olmaya devam ediyor."

Yeni hizmet aracı, Ankara'daki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna katılarak Bodrum halkının hizmetine sunulacak.