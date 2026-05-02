Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısında yapılan seçimde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanı seçildi.

Seçim gündemiyle toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Birlik Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile Encümen üyelerini seçti. Meclis toplantısının Divan Başkanlığını, Meclis 1'inci Başkan Vekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da divanda katip üye olarak görev aldı. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçime geçildi.

Birlik Başkanlığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel aday gösterildi. Yapılan oylamada 446 meclis üyesinin oyunu alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. 

