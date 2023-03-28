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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkent'te deprem raporunu açıklayacak

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkent'te deprem raporunu açıklayacak
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Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin dönem başkanlığını üstlenen Ankara Kent Konseyi, yaşanan deprem felaketinin ardından hazırlanan deprem raporunu basın toplantısı ile açıklayacak.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın ev sahipliğinde 30 Mart Perşembe günü gerçekleşecek iftar programının ardından hazırlanan bildiri hakkında bilgi verilecek.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin Ankara Kent Konseyi ile birlikte hazırladığı bildiride; kent konseylerinin afetlere hazırlık, afetlere müdahale ve afetler sonrasında yeniden yapılanma süreçlerinde üstlenebilecekleri görevler yer alıyor.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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