Türkiye Kent Konseyleri Platformu Manisa’da buluşuyor

Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Hakkı Bayraktar başkanlığında gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldı. Oda ve Dernekler Binası’nda yer alan Kent Konseyi ofisinde yapılan toplantıda, Manisa’nın sosyo-kültürel gelişimine yönelik projelerin yanı sıra Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Başkanları Toplantısı’nın 10-11 Ekim tarihlerinde Manisa’da yapılması kararlaştırıldı.

Manisa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli buluşmaya, Türkiye'nin farklı illerinden platformun yürütme kurulu üyelerinin katılım sağlayacağını belirten Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, toplantının amacını şu sözlerle özetledi: “Türkiye'nin dört bir yanından gelecek değerli başkanlarımızla iki gün sürecek olan toplantımızda, ortak akıl geliştirerek mevcut durumları değerlendirecek, uygulanabilir ve faydalı modeller üzerinde müzakereler yürüteceğiz. Ayrıca, yerel demokrasinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve demokratik kültürün yaygınlaşması için neler yapılması gerektiğini hep birlikte görüşeceğiz.”

Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür eden Bayraktar, Manisa Kent Konseyi olarak, katılımcı demokrasi ve ortak akıl prensipleriyle Manisa ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.