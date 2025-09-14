  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Manisa’da buluşuyor

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Manisa’da buluşuyor

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Manisa’da buluşuyor
Güncelleme:

Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Hakkı Bayraktar başkanlığında gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldı. Oda ve Dernekler Binası’nda yer alan Kent Konseyi ofisinde yapılan toplantıda, Manisa’nın sosyo-kültürel gelişimine yönelik projelerin yanı sıra Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Başkanları Toplantısı’nın 10-11 Ekim tarihlerinde Manisa’da yapılması kararlaştırıldı.

Manisa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli buluşmaya, Türkiye'nin farklı illerinden platformun yürütme kurulu üyelerinin katılım sağlayacağını belirten Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, toplantının amacını şu sözlerle özetledi: “Türkiye'nin dört bir yanından gelecek değerli başkanlarımızla iki gün sürecek olan toplantımızda, ortak akıl geliştirerek mevcut durumları değerlendirecek, uygulanabilir ve faydalı modeller üzerinde müzakereler yürüteceğiz. Ayrıca, yerel demokrasinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve demokratik kültürün yaygınlaşması için neler yapılması gerektiğini hep birlikte görüşeceğiz.”

Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür eden Bayraktar, Manisa Kent Konseyi olarak, katılımcı demokrasi ve ortak akıl prensipleriyle Manisa ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

text-ad
Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonasında finale yükseldi! Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonasında finale yükseldi! 6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi 6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı Emekli ve memurun 2026 Ocak zammı hesaplandı Emekli ve memurun 2026 Ocak zammı hesaplandı Sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu Sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum'' Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum''
Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! İşte istenen ceza Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! İşte istenen ceza Şemsiyeleri hazırlayın! Yeni haftada sağanak yağış geliyor Şemsiyeleri hazırlayın! Yeni haftada sağanak yağış geliyor Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu Yüzde 90'ı tamam! Deprem bölgesinde yükselen konutların son hali görüntülendi Yüzde 90'ı tamam! Deprem bölgesinde yükselen konutların son hali görüntülendi Baba ile 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu Baba ile 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu