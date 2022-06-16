Türkiye Turizminin En İyileri “Qm Awards” Bodrum'da sahiplerini Buldu

Türk turizminin Oscar’ı olarak kabul edilen ve “Türkiye’nin En Kapsamlı Turizm Ödülleri” olan QM-Quality Management Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) Megasaray Westbeach’te gerçekleştirilen gece ile sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen oylamalar sonucunda “LIFESTYLE QM ÖZEL ÖDÜLÜ” kategorisinde QM TOURISM AWARDS 2021 ödülünü Bodrum kazandı.

Toplam 10 ana kategoride 74 farklı dalda kişi ve markaların QM Ödülleri’ne kavuştuğu geceye Bodrum Belediyesi ve Başkan Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt katıldı.

102 Bin Oylama Ziyareti

GM Turizm & Yönetim Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen QM (Quality Management) Awards’da ödül kazanan kişi ve markalar 5 farklı dilde oylanabilen anket sonuçları ve önermeleri ışığında belirlendi. QM Awards anket sayfasını bu yıl ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 102 bin turizm paydaşı ziyaret etti. QM Awards oylama anketi katılımcıları, adayları oylayarak ve önerilerde bulunarak sektörde geniş çaplı bir etkileşim ağı oluşturdu.