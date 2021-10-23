Türkiye'de bir ilk! İmamoğlu, 3D yazıcı ile inşa edilen binayı gezdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTON tarafından tamamı yerli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk 3D beton yazıcı teknolojisi kullanılarak inşa edilen binayı gezdi.

Yüksek ısı ve ses yalıtımı, çevreci teknolojisiyle de öne çıkan bina için 3D yazıcı teknolojisi için özel olarak yazdırılabilir C50/60 sınıfında beton harç geliştirildi. Robot kollarla inşaatı süren alanda inceleme gezisi yaptıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk. Çok kıymetli ve değerli. Bu sektörün içinden gelen birisi olarak böylesi bir pratiğin, böylesi hızlı bir imalat kabiliyetinin çok değerli olduğunu hissedebiliyorum. Belki burada 100 metrekarelik bir yapıyı konuşuyoruz ama bu işin önü çok açık. Ben bunu hissediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden İSTON’un (İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları AŞ), İstanbul Çamlıca’da yapımını sürdürdüğü İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üsküdar Şeflik Ofisi’nin inşaat alanını gezdi. İmamoğlu, bittiğinde Türkiye’nin ilk 3D beton yazıcı teknolojisi kullanılarak inşa edilmiş yapısı olacak binada inceleme gezisi yaptıktan sonra basın mensuplarına, değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

İSTON’un çalışmayı uzun süredir yürüttüğünü belirten İmamoğlu, “Aslında bu teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk. Çok kıymetli ve değerli. Bu sektörün içinden gelen birisi olarak böylesi bir pratiğin, böylesi hızlı bir imalat kabiliyetinin çok değerli olduğunu hissedebiliyorum” dedi.

İnşaat alanını şaşkın bir şekilde gezdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü neticede geleneksel bir takım uygulamaların içinde büyüdüm ve çok iş yaptım. Ama burada işin içerisinde gördüğünüz gibi robotik kol var. Ve bu mekanizmayı çalıştıran bir uygulama var. Arkada da buna yine beton imkanı sağlayan bir sistem var. Kalıp maliyeti, iş gücü maliyeti. Güvenlikle, iş güvenliğiyle ilgili bir takım tereddütlerin hemen hemen tümden bertaraf edildiği ya da tümden bunlardan tasarruf sağlandığı bir sistemle bir yapı imalatı” ifadelerini kullandı.

BETON KALİTESİ C50-C60 SEVİYESİNDE

Teknolojinin çok yeni olduğunu ve yapı sisteminin bir standardı olmadığının da altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla belki de bundan bile tasarruflu hale gelebilecek bir süreç söz konusu. Yapının sağlamlığı, beton kalitesi C50-C60 seviyesinde. Bu da çok değerli bir kıvam. Yani şu anda bildiğimiz yapıların hiçbirinde böyle bir kıvam yok. Bu robotik kol, yazılım, bizim imalatımız. Yüzde yüz yerli bir anlayışla gidiyor arkadaşlarım. Beton bizim imalatımız ki muhtemelen bu betona ayrıca yurt içi ve yurt dışından talep gelecek. Görüşmeler ve talepler söz konusu.”

DÜNYANIN ÇEVRE DOSTU YAPI ARAYIŞINDA

İnşaat sektöründe artan maliyetlerin yüksekliğinden bahseden İmamoğlu, “Demirden birçok şeye kadar, malzemeye kadar biraz çevre dostu imalat arayışı inşaat sektöründe de olmalı. Çünkü bir şekilde maden yani demir, çelik gibi birtakım unsurlar öyle ya da böyle maliyeti yüksek hale geliyor. Dünyanın çevre dostu yapı arayışında da bu yeni bir teknolojik adım” dedi.

EKSTRA İZOLASYONA GEREK YOK

Üretilen beton ve duvarın özellikleri hakkında bilgi veren İmamoğlu, “İzolasyon kısmı beni yine etkiledi. Hem ses hem ısı izolasyonu açısından -ki desibel miktarlarına baktığımızda çok yüksek oranda ses izolasyonu sağlayan bir yine yapı tekniği var- bakıldığında çok soğuk coğrafyalarda bile uygulandığında ekstra bir izolasyona ihtiyaç duymadan bu yapı sistemiyle binayı bitirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pencere, kapı formları yine bu teknikle imal edilirken, mimari açıdan da estetik açıdan da belki de kusursuza yakın” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, yeni teknoloji ile işlerin çok daha hızlı yapılabildiğinin de altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yapıyla ilgili öngörülen süre on beş gün. Bunu iki makineyle yedi - sekiz güne dahi düşürebiliyorlar. Çok avantajlı. Yani özellikle işçilikler yüzde 15 sıkı bir maliyet farkı ortaya çıkıyor. Biraz daha toleranslar çalışıldığında bu daha da maliyetleri aşağı çekeceklerini görebiliyorum.”

İSTON’LA GURUR DUYUYORUM

İSTON’un çalışmalarını uzun süredir yakından takip ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Genel müdürüyle, heyetiyle gerçekten gurur duyuyoruz. Çok değerli işlere imza atıyorlar. Türkiye'nin çok değerli firmaları sıralamasında daha üst seviyelere çıkma kapasitesi potansiyeli yüksek bir firmamız. Geçmişten bugüne İSTON'a çok hizmet etmişiz arkadaşımız var kuruluşundan bugüne. Bu dönemde o ivmeyi çok yukarıya tırmandırdık. İstanbul'un bir firması çok daha büyük işler yapmalı. Cirosu yükselmeli ama aynı zamanda ARGE'siyle yeni teknolojileri sürece katmasıyla da piyasada konuşulmalı, öncü olmalı. Birilerinin cesaret edemediği adımları atabilmeli. Bu yönüyle de çok kıymetli işler yapacağına şimdiden eminim. Ben çok heyecanlandım” diye konuştu.

BU İŞİN ÖNÜ AÇIK

Yakın zamanda inşası devam eden binanın bitmiş halini de göreceklerini belirten İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Eminim ki yani şu anda bu kolun verdiği formlar üzerinden işin içerisine biraz daha mimari detaylar katıldığında bir bakmışsınız burada yapının içerisinde sanat, estetik ile bitirilmiş cephe gibi düşünün. Dışarıda şu anki bile çok güzel bir cephe görüntüsü verecek. Bir boyayla geçilebilir. Hiç dokunulmayabilir. Ben İSTON'a bu 3D beton yazıcı teknolojisiyle üretim konusunda attıkları adımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Belki burada 100 metrekarelik bir yapıyı konuşuyoruz ama bu işin önü çok açık. Ben bunu hissediyorum.”

BİNAYI GEZDİ, BİLGİ ALDI

Başkan İmamoğlu yaptığı açıklamanın ardından, inşası devam eden binayı gezdi, robot kolların ördüğü duvarları yakından inceledi. Ziyaret sırasında İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Başkan Danışmanları Ertan Yıldız, İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Gökay da eşlik etti.

3 BOYUTLU ROBOTİK YAZICI

Yüzde 100 Türk sermayeli İSTON tarafından üretilen Türkiye’de ilk beton yazdırabilen 3 boyutlu robotik yazıcı.

6 eksenli robotik kol, geliştirilen paletli yürüyen aksam ile mobil hale getirildi İSTON tarafından yazıcıda kullanılan beton harcı üretebilecek bir mobil beton santrali geliştirildi. İstenilen şehir ve bölgede yerinde imalatla yapı inşası mümkün olabiliyor. İSTON, 3D yazıcı teknolojisi için özel olarak yazdırılabilir beton harç geliştirdi. Geliştirilen özel harç için patent başvuruları yapılmıştır, resmi inceleme süreçleri devam etmekte. Yazılım, eğitim, harç üretimi, malzeme dahil 1.5 milyon TL. AB fonlarından yaklaşık 400 bin TL teşvik alındı. 600 bin TL teşvik ise değerlendirme aşamasında.

BETONUN ÖZELLİKLERİ

Beton kalıp ihtiyacı duymadan üst üste eklemeli olarak üretiliyor. Sıvı kıvamda pompalanan beton yazıcı yazdıktan hemen sonra sertleşerek kendi ağırlığını taşıyabiliyor. Yüksek dayanıma sahip ve beton dayanımı C50/60 sınıfında. 45 dB ses azaltım indisi ile ses yalıtımı ile de ön plana çıkıyor.