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Türkiye’de bir ilk: Mansur Yavaş savcılığa başvurup AKP'li ismi tanık gösterdi

Türkiye’de bir ilk: Mansur Yavaş savcılığa başvurup AKP'li ismi tanık gösterdi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk siyasi tarihinde örneğine rastlanmamış bir girişimde bulundu. Halk Ekmek şirketinde “para karşılığı işe alım yapıldığı” iddiası üzerine 21 Temmuz 2023 tarihinde teftiş başlatan Yavaş, daha sonra olayın açıklığa kavuşması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yavaş yönetimi, bu iddiaları dile getiren AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da tanık olması için başvuru yaptı.

Mansur Yavaş, Halk Ekmek şirketinde “para karşılığı işe alım yapıldığı” iddiası üzerine 21 Temmuz 2023 tarihinde teftiş başlattı. Teftiş sonucunda bahsi geçen ve paranın yatırıldığı hesabın sahibi olduğu iddia edilen kişinin Belediye personeli olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen Yavaş yönetimi, olayın tüm şeffaflığıyla aydınlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, suç duyurusunun ardından, bu iddiaları basın aracılığıyla gündeme getiren AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın bildiklerini anlatması adına tanık olması için başvuruda bulundu.

 Yavaş, daha önce katıldığı bir Belediye Meclisi toplantısında “Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. En ufak duyum alırsanız savcılığa başvurun dedikodu yapmayın. Varsa bir yolsuzluk götürün savcılığa verin. Sizinle beraber takip edeceğim. Söz veriyorum” demişti.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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