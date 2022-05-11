''Türkiye'de Kadın Olmak'' Sarıyer'de konuşulacak

Türkiye’de kadın olmanın zorlukları Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte konuşulacak.

Gazeteci Özlem Gürses’in moderatörlüğünü yapacağı “Türkiye’de Kadın Olmak” konferansında açılış konuşmalarını; BPW Türkiye Kurucusu Onursal Başkanı Arzu Özyol, Yeniköy Rotary Kulübü üyesi Gülperi Gürpınar ve Sarıyer Belediye Bakanı Şükrü Genç yapacak.11 Mayıs günü Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikten hemen önce; yeğeninin ölümünden sorumlu tutulduğu için bir yaylada tek başına yaşayan ve Robinson Nine olarak bilinen Fatma Kayacı’nın hayatının anlatıldığı “Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi” belgeseli gösterimi yapılarak, yönetmen Orhan Tekoğlu ile söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşinin ardından ise; İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Yıldırım, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, araştırmacı-yazar Elfin Tataroğlu, Türkiye’de kadınların; sosyal ve ekonomik durumlarını, toplumsal rolleri, yaşadıkları zorlukları konuşacak.