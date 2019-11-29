Türkiye'nin bisikletli kadınlarından belgesel gösterimi

Türkiye’nin yedi bölgesinden gündelik hayatında bisiklet kullanan kadınların hikayesini anlatan “Benim Bisikletim Benim Şehrim Film” belgeseli 1 Aralık 2019, Pazar, saat 18:00’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor. “Bisikletli Kadın İnisiyatifi” topluluğunun düzenlediği etkinliğe, rengarenk bisikletleri ile gelecek katılımcılar, bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

BİSİKLET, KADIN VE KENT

“Benim Bisikletim Benim Şehrim Film”, Türkiye'de ilk kez gündelik hayatta ve iş yaşamında, sosyal alanda ve toplum içinde, aile içerisinde ve ilişkilerinde, bisikletin varlığına sadece kadınların perspektifinden bakıyor ve Türkiye’deki kadın, bisiklet, yaşam ve kent bağını ortaya koyan bir belge niteliği taşıyor.

Bisikletle ilk karşılaşmalarını, bisikletin gündelik hayatlarındaki yerini, sosyal etkileşimlerindeki etkisini ve bu süreçte ailelerinin destek ve tepkilerini açığa çıkaran hikayeleriyle, Türkiye'de bisikletli kadınların yolcuğunun bilinen veya bilinmeyen gerçeklerini anlatmayı hedefleyen filmin yönetmeni kendisi de bir bisikletli Ufuk Aydın. Filmin yapım sorumluları ise Bisikletli Kadın İnisiyatifi topluluğunun aktif üyeleri. Kadınların bisiklet ve kentle ilgili hikâyelerinin belgelendiği film gösteriminin ardından yönetmenle söyleşi de gerçekleştirilecek.