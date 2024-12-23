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Türkiye'nin en çok erişilebilir parkı Konyaaltı'nda

Türkiye'nin en çok erişilebilir parkı Konyaaltı'nda
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Konyaaltı Belediyesi, erişilebilirlik alanında elde ettiği başarıyla Türkiye’de zirveye yerleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda 15’inci parkın ‘Erişilebilirlik’ belgesini Antalya Valisi Hulusi Şahin’den aldı.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı’nı engelli bireyler için daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe sınırları içindeki parklar görme ve yürüme engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde revize ediliyor. Belediye, erişilebilirlik konusundaki kararlı çalışmalarıyla 8 ay gibi kısa bir sürede erişilebilir park sayısını 9’dan 15’e çıkararak önemli bir başarı elde etti. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a  teslim edildi.  Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Konyaaltı Belediyemizi tebrik ediyoruz. Diğer belediyelerimizden de benzeri çalışmaları bekliyoruz” dedi.

SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Engelsiz Konyaaltı hedefleriyle çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “ Bu başarı, sadece bir başlangıç. İlçemizdeki tüm parkların engelsiz hale gelmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki, herkesin eşit bir şekilde yaşam alanlarından faydalanma hakkı var. Her bireyin kendini özgürce hareket edebileceği, rahatça sosyalleşebileceği ve güvenle vakit geçirebileceği bir Konyaaltı yaratmak bizim en büyük önceliğimiz. Engelsiz bir dünya için atılan her adım, daha eşit bir gelecek için önemli bir kazanımdır. Konyaaltı’nı herkes için örnek bir ilçe haline getirmek bizim en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı. 

Konyaaltı Belediyesi, erişilebilirlik alanında elde ettiği başarıyla Türkiye’de zirveye yerleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda 15’inci parkın ‘Erişilebilirlik’ belgesini Antalya Valisi Hulusi Şahin’den aldı.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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