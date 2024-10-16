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Türkiye'nin ilk çevre temalı su altı parkı Muğla'da açıldı

Türkiye'nin ilk çevre temalı su altı parkı Muğla'da açıldı
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye'nin İlk Çevre Temalı Su Altı Parkı’nın 2.etabının açılışına katıldı ve deniz altında kurdele kesti. Bodrum Su Altı Parkı projesinin ilk etabı 2024 yılının Haziran ayında ''oksijen'' temasıyla açılmış, projenin 2. etabı ise ''Tirhandiller ve Batıklar'' teması ile törenle açıldı.

Türkiye'nin İlk Çevre Temalı Su Altı Parkı açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dumont ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri katıldı. Protokol deniz altına dalarak suyun altında kurdele kesti ve 2.etabın açılışını yaptı.

Başkan Aras: “Bu tür projeler aynı zamanda büyük barış projeleridir”

Proje açılışında konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projelerin uluslararası barışa büyük katkı sağladığını belirtti. Özellikle Akdeniz, paydaşlarından olan Fransa’nın projeye destek vermesinin dayanışma kültürünü geliştirdiğini ifade etti. Başkan Aras, “Bu tür projeler aynı zamanda büyük barış projeleridir. Akdeniz bizim için büyük bir barış denizi olmak zorundadır. Dünyanın her tarafında savaşlar olurken çocuklar, kadınlar öldürülürken, bizim burada yaptığımız çok önemli. Çünkü buradaki iş birliğinin, birlikteliğin ve dostluğun bölgesel barışa çok büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Akdeniz bizim ortak kültürümüz, ortak mirasımızdır. Akdeniz’i korumamız gerekiyor. Burada yapılan projeyi çok kısa bir zaman sonra Fransa’da da gerçekleştirmek istiyoruz. Fransa şu an bizim de çabalarımızla bu projeye büyük destek veriyor. Bu ortaklığı büyütmek zorundayız. Seneye Nice’de okyanus konferansı var orada bulunmak istiyoruz.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye'nin İlk Çevre Temalı Su Altı Parkı’nın 2.etabının açılışına katıldı ve deniz altında kurdele kesti. Bodrum Su Altı Parkı projesinin ilk etabı 2024 yılının Haziran ayında ''oksijen'' temasıyla açılmış, projenin 2. etabı ise ''Tirhandiller ve Batıklar'' teması ile törenle açıldı.

Başkan Aras: “Binlerce yıldır denizci kültürüyle yoğrulan bu topraklar bu kültür devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projenin geçmişten gelen deniz kültürünün bir devamı olduğunu belirterek; “Biz Büyükşehir olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce yıldır denizci kültürüyle yoğrulan bu topraklarda bu kültür devam edecek. Bizim atalarımız süngercilerdi o süngercilerin bize bıraktığı bu mirasın gelecek nesillere de aktarılması gerekiyor. Bugün Bodrum’da Muğla’da turizm varsa, denizcilik kültürü varsa ve mavi yolculuk varsa bunu atalarımıza borçluyuz. Bugün burada bize destek veren sanatın gücünü bize gösteren herkese çok teşekkür ederim. Ben sivil toplum ve kamu kurumlarının ortak çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz belediye olarak üzerimize düşün görevi yapacağız. “

Büyükelçi Dumont: “Akdeniz’i birlikte işbirliği ile koruyabiliriz”

Açılışta konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dumont ise iklim krizlerine karşı uluslararası ortak varlıkların korunmasının önemini vurguladı. Büyükelçi Dumont; ”Fransa’nın Akdeniz üzerinde yaptığı araştırmalarda gösteriyor ki Akdeniz’de bir takım kötüye giden durumlar var. Bu da tabi iki ülkenin ortak sorunu. AFD Kalkınma Ajansı da bu projeyi destekledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: “Posidonia çayırları, denizlerin akciğerleridir”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Akdeniz’deki ekosistemin korunmasına dikkat çekerek; “Posidonia çayırları, denizlerin akciğerleridir. Akdeniz foklarından caretta caretta kaplumbağalarına, balıklar ve mercanlar bu çayırların sağladığı oksijen sayesinde hayat buluyor. Bodrum’un su altını sanatsal açıdan zenginleştirirken aynı zamanda ekosisteme de katkı sağlıyoruz.”

Müze Müdürü Cambaz: “Asıl amacımız teknelerin posedion çayırlarına zarar vermesinin önüne geçmek”
Açılışta konuşan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu: “Türkiye’nin ilk çevre temalı su altı projesinin ikinci etabına başladık. Asıl amacımız teknelerin posedion çayırlarına zarar vermesinin önüne geçmek. Bu proje dalış turizmine de katkı sağlayacak.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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