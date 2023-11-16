Türkiye'nin ilk şehircilik bienali Ankara'da başladı

Başkent Ankara Türkiye'nin ilk şehircilik bienaline ev sahipliği yapıyor. İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nın düzenlediği “Ankara Şehircilik Bienali”; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası iş birliğiyle 26 Kasım 2023 tarihine kadar “Kentte bir arada” temasıyla Başkentlilerle buluşacak.

Başkent Ankara’nın kentsel dönüşümü ve şehircilik kültürünün zenginleşmesi amacıyla organize edilen Türkiye’nin ilk şehircilik bienali olan “Ankara Şehircilik Bienali” başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası’nın iş birliğiyle İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından düzenlenen bienalin açılış töreni Ankara Kent Konseyi Kabul Salonunda gerçekleşti.

YILMAZ: “SİVİL TARAFIN GÜÇLÜ OLMADIĞI KENTLERDE HAYATA DAİR CÜMLE KURMAK ÇOK ANLAMSIZ”

Binealin açılış törenine Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Şenbil, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Bahar Yenigül ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Altay Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Kentlerin gelişiminin içinde yaşayan sivil halkın güçlenmesine bağlı olduğunun altını çizen Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Yılmaz, “Sivil tarafın güçlü olmadığı kentlerde aslında hayata dair cümle kurmak çok anlamsız. O hiyerarşi içerisinde nefes almanın bile tebessüme bağlı olduğu, lütfa bağlı olduğu yerlerde ne kent olur, ne demokrasi olur, ne gelişim olur, ne hayat olur. Nefes alamazsınız orada. Sivil hayatın geliştiği yerlerde kentler gelişir. Bundan 100 yıl önce demokrasi çığlığının atıldığı, hem de Polatlı’dan top sesleri gelirken demokrasi çığlığında atıldığı bu kent, 100 yıl sonra bu kadarcık bir kente dair bir araya gelmiş insanların oluşturduğu güçten mutlu olur hale geldi. Ara ara demek ki hatalı işler yaptık ki küçücük şeylerden mutlu olur hale geldi. Birinci geleneksel demedik elbette kıymetli hocalarımız ama bir ömür boyunca devam etmesi için sivil taraf olarak biz emrinizdeyiz sizin. Çok mutluyuz” dedi.

Kentlerin gelişebilmesi için kültür ve sanata ihtiyaç duyduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kulandı:

“Türkiye’nin ve dünyanın belki en etkili kent konseyini oluşturmuş olduk. Tüzel kişiliğimiz yok. Bütün tüzel kişiliklerin emrinde sınırsız zamanını kentte dinleyenleri ve muhatapları bulduğumuzu hissettiğimiz andan beri 2019’dan bu yana muhatap bulduğumuzu düşünerek sınırsız mesai yaparak karşılığında bir delikli kuruş beklemeden kentin gelecek yüzyılına içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Kente karşı işlenen suçlarla ilgili değerli cümleleri bir sosyolojisinin cümlesi olmaktan çıkarıp kente yaşayan herkesin cümlesi haline getirmeye çalışıyoruz. Kentin sadece imardan, mimariden, kentleşmeden ibaret olmadığını, nefes alabilmek için kültür ve sanatın da o kentin binası kadar, yaşam alanı kadar, konaklama kadar, aşk kadar, ekmek kadar, su kadar değerli olduğunu birbirimize öğretmeye çalışıyoruz burada. Bu konulara mesafe olan bireyler, bu konularla ilgili deneyim sahipli bireylerle bir araya geliyor ve böyle bir sonuç çıkıyor.”

ŞENBİL: “BİENAL ÇALIŞMASIYLA ARTIK KUVVEDEN FİİLE GEÇİYORUZ”

Ankara’nın beşeri sermayesini düzenlenen bienalde bir araya getirmekten memnun olduklarını dile getiren İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Şenbil, “İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı 2018 yılında kuruldu. 1990 yılından beri verilmekte olan Bilimsel çalışmaları vakıf içerisinde kendi aramızda tartışarak devam ettik. Bu zamana kadar getirdik ama hep çalışmalarımız kendi içimizde kalmış. Şimdi dışarıya açılıyoruz. Bienal çalışmasıyla artık kuvveden fiile geçiyoruz. Ankara halkıyla, Ankara halkına Ankara’ya ait olan bir bienalliği hediye etmek istiyoruz. Vakıf olarak hiçbir şekilde bir siyasetle ilişkimiz ya da farklı kurum kuruluşlarla organik bağımız bulunmamaktadır. Herkesle ön yargısız bir şekilde bir araya geldik ve Ankara’nın beşeri sermayesini bu bienalde buluşturma onurunu yaşadık diyebilirim.” açıklamasında bulundu.

TEKELİ: “SİVİL TOPLUM DEDİĞİMİZ GRUP KENTİNE SAHİP ÇIKIYOR”

Ankara’da gerçekleştirilen şehircilik bienalinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, “Bir kentte şehircilik bienali olması Türkiye’de ilk defa oluyor sanıyorum. Bu bienal kelimesinin cazibesiyle anlamlı değil, bence başka ve çok anlamlı bir yönü var diye düşünüyorum. İlk defa kentte siyaset dışında sivil toplum dediğimiz grup kentine sahip çıkıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir başlangıç ve bu başlangıcın başarısı diğer kentlerde de bunun tekrar etmesi buna özenilmesini ortaya çıkmasını umuyorum” diye konuştu.

Binealin açılışında, Milli sporcular Poyraz Bayrak, Ela Mutlukan, Ali Kerem Çömez ve Selin Yavuz dans performansı sergiledi. Program, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz ve İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin milli sporculara ‘Teşekkür belgesi’ vermesiyle son buldu.

Ankara Şehircilik Bienali “Kentte bir arada” teması ile Ankaralı akademisyen, edebiyatçı, ressam, müzisyen, tiyatro sanatçısı ve dansçıların olduğu etkinliklerle zengin bir programa sahip. Ankara Şehircilik Bienali hakkında daha fazla bilgi edinmek için “https://bienal2023.ilhantekelivakfi.org.tr/” adresinden erişim sağlanabilir.