Türkiye’nin ilk ve tek Roman Gençlik Orkestrası Balıkesir'de sahneye çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dünyada ve ülkemizde müzik yetenekleriyle önemli başarılara imza atan Roman gençleri Roman Gençlik Orkestrası’nda buluşturdu. Akın’ın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk ve tek Roman Gençlik Orkestrası, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde ilk konserini Avlu’da gerçekleştirecek.

Toplumun her kesimine yönelik eşit ve adil hizmet anlayışıyla projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’de benzeri olmayan örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Hiç kimseyi ayırmadan ihtiyaca yönelik hizmet üreten Başkan Akın’ın Romanlar Buluşması’nda müjdelediği Roman Gençlik Orkestrası ilk konserini 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde gerçekleştirecek. Yaşları 8-18 arasında değişen 30 genç yetenekten oluşan orkestra, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 8 Nisan Salı günü saat 20.30’da seyirciyle buluşacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Bu konseri yazsak roman olur” sloganıyla gerçekleşecek olan konserde orkestranın birbirinden yetenekli gençleri Roman müziğinin seçkin eserlerine hayat verecek.

AMATÖR YETENEKLER PROFESYONEL SAHNEDE

Müzikteki yetenekleriyle ön plana çıkan Roman vatandaşlardan gelen talep üzerine Başkan Akın’ın öncülüğünde kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Roman Gençlik Orkestrası, Roman gençlerin yeteneklerini sergilemesine fırsat sağlıyor. Kendini müzikle geliştirmek isteyen gençlere önemli bir fırsat veren Başkan Akın öncülüğünde roman gençler, amatör müzisyenlikten profesyonel sahneye adım atıyor. Roman gençlere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca kurulan Roman Gençlik Orkestrası, müziğin içinde doğup büyüyen gençlere yeteneklerini keşfetme ve kültürlerini dünyaya tanıtma fırsatı sunacak.