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  4. 27 Aralık 2019 14:23

Türkiye’nin ilk Youtube merkezi kapılarını açıyor

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen YouTube Akademi için geri sayım başladı.

Türkiye’nin ilk Youtube merkezi kapılarını açıyor
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 ‘En’lerin ve ‘ilk’lerin şehri Başakşehir’de, gençlere yönelik dev bir proje daha hayat buluyor. Türkiye’nin ilk teknoloji ve yaşam merkezi olan Başakşehir Living Lab’de kapılarını açmaya hazırlanan Başakşehir Belediyesi YouTube Akademi’de hazırlıklar son aşamaya geldi. Bir süredir hummalı bir çalışmanın yapıldığı ve sosyal medyada “Başakşehir YouTuber’ını arıyor” reklamlarıyla büyük ilgi uyandıran YouTube Akademi’de, 14-25 yaş arası YouTuber adaylarına temel seviyede eğitim verilecek. Teorik ve uygulamaları eğitimler ile YouTuber adaylarının tarih, bilim, kültür-sanat ve eğlence alanlarında doğru içerik üretmelerine destek sağlanması amaçlanıyor. 

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başakşehir , başakşehir belediyesi
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