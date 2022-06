''Türkiye’yi Çaycuma gibi yöneteceğiz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çaycuma Belediyesi toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sizlere, Çaycumalılara söz veriyorum Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah’ın izniyle Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Barış içinde yöneteceğiz, huzur içinde yöneteceğiz” dedi.

Çaycuma Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 32 projesinin toplu açılışını yaptı. 5 yen projenin temelinin de atıldığı tören, kötü hava koşullarına, son anda saatinin değişmesine karşın yoğun bir katılıma sahne oldu. Katılımcılara yağmurluk ve şapka da dağıtılan törene CHP protokolünün yanı sıra ilçedeki sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve muhtarlar da törende hazır bulundu.



YOĞUN PROTOKOL KATILIMI OLDU

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Eski Devlet Bakanı Hasan Gemici, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Eski Genel Sekreteri Hakkı Süha Okay, Önceki Dönem Zonguldak Milletvekili Ali ihsan Köktürk ve Ali Koçal, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, İGDAŞ Genel Müdür Baş Danışmanı Kenan Köktürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir, CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kemal Işıldak, Genel maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Çaycuma Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hayri Kandemir, Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ayaroğlu’nun yanı sıra mahalle ve köylerden çok sayıda muhtar katıldıı.



ZAFER ALAGÖZ TÜRKÜLERİYLE COŞTURDU

Ünlü sanatçı Zafer Alagöz’ün türküleriyle sahne aldığı törende Çaycuma Belediye Bandosu da konser verdi. Emekli Öğretmen Nilgün Çelik yönetimindeki Çaycumalı kalabalık bir grubun İzmir Marşı eşliğinde yaptığı gösteri alanda bulunan kalabalıktan büyük alkış aldı. Çaycuma Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk sözü Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı aldı. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı yağmur nedeniyle kısa kesmek zorunda kaldığı konuşmada şunları söyledi:



GENEL BAŞKANIM NÜFUSU MİLYONLARI BULAN ŞEHİRLERİ DURURKEN ÇAYCUMA’YA GELMESİ BÜYÜK ONURDUR

Sekiz yıl önce, Çaycuma’mızın geleceği için hep birlikte bir yolculuğa çıkmıştık. Bugün, her zamanki gibi Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile yine hep birlikteyiz. Çok şükür, yıllar sonra halkımızın bize emanetinin hakkını vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün ki birlikteliğin; benim için, Çaycuma Belediyesi için, Çaycumalılar için, bölgemiz için, en nihayet hepimiz için, derin anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Genel Başkanımızı, nüfusu milyonlar olan büyük şehirler, yüzbinlerce nüfusu olan büyük ilçeler ziyaret için sırada beklerken, Çaycuma’yı onurlandırmasından daha anlamlı ne olabilir? Üstelik, ülkemizin büyük bir değeri, aynı zamanda hemşehrimiz olan rahmetli Tarhan Erdem’in vefatı nedeniyle İstanbul’daki cenaze törenine katılan Genel Başkanımızın, programını iptal etmeyerek, bizimle buluştuğu için kendilerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Sekiz yıllık süreç içinde çok değerli Genel Başkanımın desteği hep yanımızda oldu. Fırsat buldukça hep Çaycuma’yı onurlandırdı. Hatta bir Çaycuma ziyaretinde ‘Kendimi Hollanda’da hissettim’ iltifatını hiç unutmadım. Bize verilen değere ve güvene layık olmak için elimizden geleni yapacağımıza kuşkunuz olmasın.



KASABADAN BİR AVRUPA KENTİNE ULAŞTIK LAFI FAZLA İDDİALI DEĞİL

Gerçek olan şu ki, kentlerin uzun hayatı düşünüldüğünde, çok kısa sayılabilecek sürede onlarca projeyi gerçekleştirdik. Çaycuma’da yaşamı değiştirdik ve kolaylaştırdık. Büyük çoğunluğunun yaşamaktan hoşnut olduğu, çevreden gelen ziyaretçilerinin çoğaldığı, temiz sakin ve yaşaması kolay bir kentin yapısını oluşturduk. ‘Geçen sekiz sene zarfında kasabadan bir Avrupa kentine ulaştık’ demeyi fazla iddialı bir tanımlama gibi görmesin hiç kimse. Çaycuma’da elimizin değmediği bir nokta kalmadı desem inanın lütfen. İşe başladığımızda mevcut kadroya 200’den fazla yetişmiş insan gücü ekleyerek, dev bir hizmet ordusu haline getirdik. Diğer taraftan sekiz yıl boyunca kalite ve diğer eğitimler ile Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirdik. İşe alımlarda sadece meslek, liyakat ve ahlak ilkelerini gözettik. Bir taraftan makine ve ekipman ile yatırım yeteneğimizi güçlendirdik.

Daha da önemlisi Belediyemize destek amacıyla kurduğumuz şirketimiz ile üretimi ve verimliliği arttırmak için hızlı çözümler geliştirdik.



MECLİSTE TÜM KARARLARI OYBİRLİĞİYLE ALMAYA GAYRET ETTİK

Çaycuma’yı yönetirken, değerli Genel Başkanımızın her fırsatta tekrarladığı ve bizim imzaladığımız taahhütnamede olduğu gibi hukuka saygılı olduk. Herkese mutlak anlamda eşit davrandık, hiç kimseyi itip kakmadık. Hiç kimseye özel çıkar sağlamadık, siyasi veya başka türlü hiçbir ayırım yapmadık. Oy vermiş veya vermemiş diye bakmadık. Belediye Meclisinde açık ara çoğunluğumuz var diye rehavete kapılmadık, muhalefeti dışlamadan hep oybirliği ile kararlar almaya gayret ettik. Empati yaptık, toplumsal barışı hep ön planda tuttuk. Hükümetin ayırımcı tutumundan dert yanmadık, Yerel yönetimlere yeterli kaynak ayırılmaması bahanesine sığınmadık. Gayrı resmi ve/veya yasadışı bağış ve gelirlere hiç tevessül etmedik. Öğrencilerimize ve güçsüzlere hep destek olduk. İmar disiplini bozulmuş olan Çaycuma’yı, ilk iki yılda sil baştan ve bilimsel ilkelerle yeniden planladık. Sosyal donatılardan taviz vermedik. Yüksek yapılaşmanın önüne set çektik. Hiç Kimseye özel imar vermedik.

Ardından İmar Yasası’nın 18. maddesini etkin ve yaygın bir biçimde uygulayarak Çaycuma genelinde imar planının araziye aplikasyonunu sağladık. Bu dünyadaki “ilahi adalet” olarak adlandırdığım bu uygulamayla, yollar, parklar, yeşil alanlar, cami, okul vs. kamusal alanlar elde edilerek düzgün imar parselleri sayesinde yeni modern mahallelerin inşasının önünü açtık. Filyos Çayı’nın DSİ tarafından kanal içine alınması ile kazanılan alanları ranta kurban etmeyip, herkesin kullanabileceği, yürüyüş ve bisiklet yolları, doğal alanlar, gölet, pazaryeri, Yaşam Park gibi sosyal alanlara tahsis ettik.



ÇAYCUMA’YI BAŞTAN AŞAĞI KAZDIK

2014 yılında, kentin kenarına kadar gelip içerisine sokulmayan doğalgaz şebekesi için, bütün Çaycuma’yı baştan aşağı kazdık. Yıllardır ihmal edilen altyapıyı oluşturmak amacıyla Kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi, elektrik şebekesinin yeraltına alınması, içme suyu hatlarının yenilenmesi, internet altyapısı için kazdık. Haliyle yollar tarlaya döndü. Ancak, ne mutlu ki hemen bir yılda toparladık. Geniş yaya yolları yaptık. O zamanlar için garip karşılanan bisiklet yollarını her yere yaydık. Şimdilerde kent içinde 22 km bisiklet yolumuz var. Türkiye’de nüfus başına düşen bisiklet yolu üstünlüğü halen bizdedir. Yaya, bisiklet, taşıt yollarını birlikte, yükseltisiz aynı düzlemde olacak şekilde tasarladık. 2014’ten bu güne Çaycuma’nın neredeyse bütün yollarını sil baştan yeniden yaptık. Ne hoş ki, yol kenarlarına diktiğimiz incecik fidanlar şimdilerde ağaç oldular bile. Nitekim, Çaycuma halkı yaptıklarımızı onayladı ve 2019 seçimlerinde bize büyük bir destekle yeniden görev verdi. Biz de olumsuzlukların günden güne katlanmasına rağmen, hız kesmeden halkımıza ne söz verdiysek tek tek yerine getirmeyi sürdürdük.



ÇAYBEL DESTAN YAZIYOR

İş başına geldiğimizde kurup, adını ÇAYBEL koyduğumuz şirketimiz, sadece özgün ahşap ve beton kent mobilyaları üretmekle yetinmeyip, pazaryeri, otobüs terminali, misafirhane, otoparklar, yöresel ürünler satış yerleri gibi, Belediye eli ile işletilmesi zor görevleri başarı ile yerine getirmektedir. ÇAYBEL, büyükşehir ilçesi gibi köyden bağlı mahallelerimiz olmamasına karşın, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Belediyeye ait bütün arazileri ekmekte, elde ettiği ürünlerini personelimizin yemek yapımında kullanmaktadır. Yed-i emin sorumluluğunu da alarak rehin bırakılan araçların güvenli emanetçiliğini de yapmaktadır. Yıllardır ağır ekonomik kriz yaşanan ülkemizde bütün dengeler bozulduğundan, ihalelere talipli olmamakta veya olsa bile işi tamamlamakta zorluk çekilmektedir. Şirketimiz talipli olmadığında Belediyemiz projelerinin inşaatlarını da başarı ile yapmakta ve kaliteli bir biçimde sonuçlandırmaktadır. Şirketimiz kazanırsa Belediyemiz kazanmakta, şirketimiz zarar ederse, yine Belediyemiz kazanmaktadır. Örneğin, önünde bulunduğumuz bir çok il merkezinde bile olmayan bu muhteşem yapı, Belediyemiz şirketi olmasaydı, müteahhit iflası nedeniyle tamamlanamayacak, belki de hayalet bir yapı olarak kalmaya mahkum olacaktı. Bu şirket, aynı zamanda geri dönüşüm lisansına sahip olarak, 2015’ten bu yana, yılda bir milyon kilo atık kağıt ve plastiği toplayıp geri dönüştürmektedir. Bu sayede bir taraftan ekonomik kazanç sağlarken, çok daha önemli olarak, doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmaktayız. Yüzlerce insanımıza iş olanağı sağlamış olmak ayrı bir keyiftir.



BELEDİYE İNŞAATINA HARCADIĞIMIZ TÜM PARA ŞİMDİ DEMİRİNİ ALMAYA YETMİYOR

2016 Nisanında zat-ı alinizle temelini attığımız belediye kompleksimiz, her yönü ile tam bir yüz akıdır. Çaycuma’nın kıymetli evladı Mimar Mustafa Girgin tarafından projelendirilmiş, yapımı süresince bütün ayrıntıları, mefruşatına varıncaya kadar onun elinden çıkmıştır. Değerli kardeşim Mustafa Girigin bu ağır emek ve sorumluluk için bir kuruş bile talep etmemiştir. Kendisine huzurunuzda Çaycumamız adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yapımızın bazı özelliklerini sizinle paylaşmalıyım. 325 adet jet-graut kazık üzerine inşa edilen bu abidevi eser, Toplam 16.000 M2 inşaat alanına sahiptir. Bunun 9000 m2 si Belediye hizmet birimleri ve sosyal alandır. Geriye kalan 7.000 m2 ise, otopark, alışveriş merkezi ve iş merkezidir. Giriş, asma kat ve üzerindeki üç kat, Belediye hizmet ünitelerine aittir. Belediyemiz, klasik bir bina değildir. Tam anlamıyla halkın evidir. Bölmeler ve kapılar söz verdiğimiz gibi camdandır. Şöyle ki; Vatandaşlarımızın bütün iş ve işlemleri bir banka şubesi tarzında zemin kattaki masalarda kolayca çözümlenmektedir. Bu sayede hemşehrilerimiz kapı kapı görevli aramaktan kurtulmuş olmakta, aynı zamanda personelde de verimlilik sağlanmaktadır.

encümen, meclis ve nikah salonları dışında, iki kat yüksekliğindeki en üst katında ise, tam donanımlı halka açık, eğitim ve etkinlerin yapıldığı iki farklı salon ve arasında bir fuaye bulunmaktadır. Çaycuma’ya hakim terastaki Panorama Kafemiz Güzel Çaycuma’mızı seyir zevkiyle halkımızın hizmetindedir. Akıllı ve tasarruflu bina özelliğindeki tesisimiz, elektrik kesintilerinden etkilenmemektedir. Isıtma-soğutma ve aydınlatma bilgisayar ile yönetilmektedir. Otomatik yangın alarm ve söndürme sistemine sahiptir. İyi ki, zamanında yapmışız, yoksa tesise harcadığımız toplam 17 Milyon lira, burada kullanılan 1250 ton inşaat demirine bile şu anda yetmemektedir.



ATATÜRK SPOR MERKEZİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Az ilerimizdeki, Büyük Atatürk’ün adını verdiğimiz Spor ve Sağlık Kompleksinden de bahsetmeliyim. Türkiye çapında mimari proje yarışmasında 115 proje arasından seçilmiştir. Üzerinde gezilebilen bir yapı olarak tasarlanan özgün tesisin bir benzeri bulunmamaktadır. Yıl boyu kullanılabilen ısıtmalı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, vücut geliştirme aletlerinin olduğu fitness ünitesi, masaj, sauna, buhar odası, hamam ve tuz odası ile tam teşekküllü sağlık merkezi, kafeterya, dersane, çamaşıhane, tartan pistli koşu parkuru, tırmanma duvarı, güneşlenme çayırı, nehir tarafındaki büyük özgürlük meydanı ile göz kamaştırmaktadır. Hemen bitişiğindeki kapalı ve açık halı sahalar; tenis kortları ve birçok aktivite ile hepsi Çaycuma için çok değerli kazanımlar olmuştur. Şu anda binden fazla üyemiz bulunmakta ve yüzlerce minik öğrenci yüzme eğitimi almaktadır. İnanın onları görünce gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyorum



ZAMANIMIZ OLSA DA TÜM HİZMETLERİMİZİ BİR BİR ANLATABİLSEM

Keşke daha fazla zamanımız olabilseydi, temiz enerji üretimimizden, yağmur suyu hasadına, kadın istihdamından, Zübeyde Hanım Çok Dilli Anaokulumuza, unutulmuş ahşap mimari ile yapılan Yaşampark’taki Cami ve yerleşkesine, çarşı-hastane ulaşımını sağlayan ve bir tür finiküler sistem olan Varagele, sanayi siteleri ile konut bölgesini birbirine bağlayan özgün Sarıkaş Yaya Köprüsü’ne, konut üretimine, Arasta’ya, kapalı çarşıya… daha adını sayamadığım onlarca projeyi sizlere yerlerine giderek, tek tek göstermek ve anlatmayı çok isterdim. İyi ki varsınız, iyi ki bu gün bizi onurlandırdınız.

Gündemin bu kadar dolu ve ülkemiz için tarihi bir dönemeç olan genel seçimlerin arifesinde kıymetli zamanlarını bugün bizim için ayıran Başta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve refakatindeki kıymetli heyete, Genel Başkan Yardımcılarımıza, özellikle Yerel Yönetimlerden Sorumlu çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun başkanıma, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyelerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Çaycumamıza önemli destekler sağlayan kardeş Belediyemiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, Her zaman yanımızda hissettiğimiz, bize ağabeylik yapan aynı zamanda İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı, Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar başta olmak üzere, aramızda bulunan kıymetli mevkidaşlarıma,

merkez ve köy muhtarlarımıza, devletle ortak projelerimizde birlikte çalıştığımız siyasilere ve bürokratlara, tüm siyasi parti, odalar, meslek örgütü ve STK mensuplarına, bizi dünyaya duyuran yerel, ulusal basın ve medya mensuplarına, esnaflarımıza, emeklilerimize, çiftçilerimize, köylülerimize, işçilerimize, işsizlerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, güvenlik güçlerimize, bu başarının asıl sahibi olan belediyemiz emekçilerine,

Törenimize heyecanla katılan partililerimize, gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bize verdikleri destekle, İçinde yaşamaktan mutluluk duyduğumuz kentimizin tarihsel dönüşümünü birlikte gerçekleştirdiğimiz en değerli varlığımız Çaycumalı hemşehrilerime, ve de hassaten işini gücünü bırakarak mutluluğumuza ortak olmak için yakından ve uzaktan gelen hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Sizlere sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum.



YİTİRDİĞİMİZ DEĞERLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Başka birçok ismi saymam gerekir belki. Ama hayatta olsalardı, aramızda olmaktan tarifsiz sevinç duyacaklarından emin olduğum, yakın zamanda aramızdan ayrılan partimiz emektarlarından Mehmet Mocan ve Seyfettin Uzaldı ile Çaycuma sevdalısı Hamit Kalyoncu ağabeyi, değerli hocamız Mustafa Eyriboyun’u ve Demokrat Çaycuma gazetesinin kurucusu Hasan Ataman’ı anmayı borç biliyorum. Çaycuma’da çocuk yaşında sırtında toprak taşıyarak iş hayatına başlayıp, ‘Yurtbay’ı dünya markası yapan Zeki Yurtbay büyüğümü de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.



ÇAYCUMA’DA DA ÇİÇEKLER AÇTI

Daha sonra kürsüye çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yoğun yağmura karşın alandan ayrılmayan coşkulu kalabalığa seslenirken Çaycuma Belediyesinin hizmetlerinden övgüyle söz etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeler yer verdi: Buraya ilk geldiğimde bir akşam dört yol ağzında belediye başkanımızın seçilmesi için bir aracın üzerinde Çaycumalı kardeşlerime seslenmiştim. Sizler onu onurlandırdınız ve seçtiniz. Görev yaptı ve ben tekrar geldim buraya, gerçekten de bir Avrupa kentine girer gibi tertemiz pırıl pırıl bir kente girdim. Başkanımız güzel şeyler yapıyor. Evlatlarımızı dinledik İzmir Marşını okudular. İzmir’in dağlarında çiçekler açtı ama unutmayın burada da çiçekler açtı, Çaycuma’da da çiçekler açtı, evlatlarımız güzel marşlarını okudular.



ÇAYCUMA NASIL YÖNETİLİYORSA ALLAH’IN İZNİYLE TÜRKİYE’Yİ DE ÖYLE YÖNETECEĞİZ

Bir şey daha söyleyeyim Başkanımız konuşmasında dedi ki hiçbir ayrım yapmadık iktidar, muhalefet olarak. Olabildiğince bütün kararları oy birliği ile çıkarmaya çalıştık. Yani Çaycuma’ya hizmet yapılacaksa hep beraber gelin, hizmetimizi yapalım dedi ve Çaycuma’yı bugünkü noktaya birlikte getirdiler. Belediye Başkanımızın dirayeti, çalışkanlığı ve uzlaşmacı tavrıyla Çaycuma, bugün, bu bölgenin en güzel ilçelerinden, kentlerinden birisi oldu. Sizlere Çaycumalılara söz veriyorum Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah’ın izniyle Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Barış içinde yöneteceğiz, huzur içinde yöneteceğiz. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Kucaklayarak, halkı kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayacağız. Biz milletin sesiyiz, biz halkın sesiyiz, biz Mustafa Kemal’in sesiyiz.



ÇAYCUMA ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEĞİMİZİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ VERİYOR

Belediye Başkanı arkadaşlarıma söyledim, kullandığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Yaptığınız her yatırımın hesabını millete verin, harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin. Yeni bir anlayışı, yeni bir demokrasi anlayışını birlikte en azından belediyelerden başlayarak bunu anlatmaya çalışalım. Evet yapıyoruz, çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Belediye Başkanlarımızın önüne engeller çıkarılıyor, onlara yine şunu söyledim, engel çıkaracaklar ama sakın ola ki şikâyet etmeyin. Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir. Onlar bütün engelleri aştılar ve halka hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle belediye başkanlarımız bütün başarılarını, yönettiğimiz bütün belediyelerde hayata geçiriyorlar. Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Türkiye’yi yöneteceğiz, Millet İttifakı Türkiye’yi yönetecek. Beraber, demokrasi içinde yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka, halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz ama beşli çetelerle hesaplaşacağız, o ayrı bir şey. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyeni gel seninle helalleşeceğiz demeyeceğiz, onun hesabını soracağız. O nedenle biz halkımızı seviyoruz, hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun beraber yaşıyoruz aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı bayrağın altındayız, aynı vatandayız dolayısıyla birlikte bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bunun örneğini mi istiyorsunuz, işte Çaycuma bunun en güzel örneği. Türkiye’de bilsin, bütün dünya da bilsin böyle yöneteceğiz ve yönetmeye de devam edeceğiz.



BAŞKAN BELEDİYEYİ LİYAKATLE YÖNETTİ

Sıkıntılarınız var sevgili halkım biliyorum. Mutfaklarda yangın var bunu da çok iyi biliyorum, gencecik evlatlarımız işsiz bunu da çok iyi biliyorum, beşli çetelere çalışan bir iktidar var onu da çok iyi biliyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi biliyorum. Sizden tek isteğim asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok, umudu büyüteceğiz beraber, birlikte Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz bundan emin olmanızı isterim. Başkanımız bir şey daha söyledi, liyakatten söz etti, belediyeyi yönetirken liyakate uyduğunu ifade etti. Devletin temeli adalettir, devlet adaletle yönetilir, devlet liyakatle yönetilir, iş ehline verilir eğer devleti adaletle yönetmezseniz, belediyeyi adaletle yönetmezseniz, belediyeyi liyakatle yönetmezseniz ne kadar borç alırsanız alın o belediyeyi yönetemezsiniz, kaynakları israf edersiniz. O nedenle liyakat denen kavram çok ama çok önemlidir.



GERÇEKTEN DE HEPİMİZİN İMRENECEĞİ BİR ÇAYCUMA HALİNE GELDİ

Belediye Başkanımız kimseye gidip el avuç açmadan Çaycuma’yı gerçekten de hepimizin imreneceği bir Çaycuma haline getirdi, kendi kaynakları ile getirdi, kendi imkanlarıyla getirdi ve harcadığı her kuruşun hesabını da Çaycumalılara verdi. O nedenle sizler onu seçtiniz o da bunun hesabını sizlere veriyor. Geldim bereketli bir hava, güzel bir hava, yağmurumuz yağıyor. Bereketimiz bol olsun, bereket tarlada olsun, manavda olsun, esnafta olsun, sanayide olsun, evlerde olsun, mutfaklarda olsun, her yer bereketli olsun. Biz bereketten yanayız, sevgiden yanayız, kucaklaşmaktan yanayız ayrımcılığa karşı çıkacağız ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Yönetmeye hazır mıyız? Sandık gelecek büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin, geliyor gelmekte olan. Kimse endişe etmesin, teşekkür ederim.



BAŞKANIN YENİ MÜJDESİ: ÇAYCUMAKART

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından Çaycumakart’ın müjdesini de verdi. Karın bir örneğini tablo olarak Genel Başkana armağan eden Kantarcı kartla ilgili, “Bugün size Ankara Büyükşehir Belediyemizin Çaycuma’ya jesti bir sürprizimiz var. Ankara’nın Başkent Kartı, “Çaycuma kart” adıyla hizmete giriyor. Bir Kredi kartının tüm özelliklerine ilave olarak, Belediye ödemelerinde, Belediye Tesislerinde ve araçlarında kullanılabilecek, Belediyemizin yapacağı yardımlar bu kartlara yüklenecek, dolayısıyla yardımların mahremiyeti sağlanacak, Belediyemizle anlaşmalı mağaza, marketler ve firmalardan indirimli alışveriş yapılabilecektir. Yaşadığımız zorlu süreçte, Sayın Genel Başkanımızın çok önemsediği Sosyal Devlet anlayışımızın saygın bir örneği olarak sizlerin huzurunda ilk kez paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.



KILIÇDAROĞLU’NA HİLYE-İ ŞERİF ARMAĞAN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediyesi hizmet binasının hiçbir ücret almadan mimari tasarımını yapan Mimar Mustafa Girgin’e, üzerinde, “Bir abidevi eser olarak uzun yıllar hizmet edecek Belediye kompleksimizin mimari projesini, hiçbir karşılık beklemeden çizip Çaycumamıza armağan ederek sergilediğiniz üstün hemşerilik duygusu için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” yazılı plaketi sunarken, Başkan Kantarcı da kendisini bir hilye-i şerif armağan etti. Kantarcı, armağanını sunarken, “Kılıçdaroğlu ailesinin bu sanat olan ilgisini biliyorum. Bu nedenle koleksiyonlarına bir armağan sunmak istedim. Kabul ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Genel maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil’in Kılıçdaroğlu’na bir madenci heykeli sunmasının ardından tören sona erdi.