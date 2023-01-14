Uğur Mumcu her yıl olduğu gibi bu yıl da Şişli'de anılacak

Türkiye’nin en önemli gazetecilerinden Uğur Mumcu’nun katledilmesinin 30. yılı anısına hazırlanan anlatı ve belgesel tiyatro niteliğindeki “Unutma Bizi” eseri, sanatçı Levent Üzümcü ve Orhan Aydın tarafından Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Türkiye’nin en güçlü gazetecilerinden, hukukçu, yazar Uğur Mumcu, katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok kültür sanat etkinliğiyle anılacak.

Usta kalem, bu yıl Şişli’de de sahnelenecek olan özel bir etkinlikle anılacak. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği “Unutma Bizi” isimli eserin ilk gösterimi, sanatçı Levent Üzümcü ve Orhan Aydın tarafından sahnelenecek. Anlatı ve belgesel tiyatro tarzındaki esere, Gülcan Altan solist olarak, Dengin Ceyhan ise piyanosuyla eşlik edecek.

16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan eser, tek perde olarak 2 saat sürecek.

“Unutmadık elbette, unutamayız”

Sanatçı ve aynı zamanda Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Levent Üzümcü; ilk sahnesinin 16 Ocak’ta Şişli’de, ikincisinin ise Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak’ta Ankara’da yapılacak olan eserin büyük bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtiyor. “Uğur Mumcu; gazeteci, yazar, hukukçu, aydın... Dünya çapında tanınan, Türkiye’nin, yetiştirdiği en önemli değerlerinden biri. Yazdıkları gündem olan, ele aldığı her konuyu derinlemesine araştıran, görünenin ardındaki gerçeği açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen bir düşün ve kalem emekçisi” sözleriyle Uğur Mumcu’yu anlatan Üzümcü, eserin ortaya çıkış aşamasındaki hissiyatı ve düşünceyi şöyle açıklıyor: “Onu öldürenler, bedeniyle birlikte düşüncelerini de yok edeceklerini, unutturacaklarını sandılar. Yanıldılar. Yanıldılar; çünkü o, yaşıyor. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına inananlarda yaşıyor. Adaletin, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın, daha iyi bir dünyanın hayalini kuranlarda yasıyor. ‘Ey halkım, unutma bizi!’ diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız. Ve hem de unutturmayız.”

Uğur Mumcu’yu anmak isteyen Şişlililer 16 Ocak’ta büyük emeklerle hazırlanan eseri ücretsiz olarak izleyebilirler.