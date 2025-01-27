Uğur Mumcu Kartal'da anıldı

32 yıl önce Ankara’da aracına konulan bomba ile katledilen demokrasi şehidi Uğur Mumcu için Kartal Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde aynı adı taşıyan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına söyleşi konuğu olarak Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal katıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ne adını veren merhum gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu anmak için düzenlenen söyleşide önce merhum gazetecinin anısına hazırlanan bir belgeselin gösterimi yapıldı.

Bombalı suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu ile ilgili pek çok farklı detayın yer aldığı belgeselin gösteriminin ardından Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Özdal, Uğur Mumcu suikastını ilk duyduğu zaman üniversite öğrencisi olduğunu vurgulayarak o dönemde de siyasi çatışmalarla siyasal İslamcıların üniversitelerde hâkimiyet kurmaya çalıştığını söyledi.

Uğur Mumcu suikastının aynı dönemde gerçekleşen Bahriye Uçok, Muammer Aksoy, Turan Dursun suikastlarından ayrı düşünülemeyeceğini belirten Özdal, Mumcu’nun toplumu haberdar eden aydınlatan ve emperyalistlerin bu ülkenin kaynaklarını ele geçirmemesi için gayret sarf eden bir gazeteci olduğunu söyledi.

Mumcu’nun doğrudan bunun için hedef alındığını belirten Özdal, Mumcu’nun Aziz Nesin ile benzerliklerini aktararak merhum Mumcu’nun yazılarında zaman zaman mizaha da başvurduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 saat boyunca demokrasi şehidi Uğur Mumcu ile ilgili pek çok anekdot aktaran Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal’a daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut ve Umder Başkanı Hasan İldan tarafından çiçek ve Kartal heykelciği takdim edildi.

Söyleşinin ardından ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Taner Özsoy demokrasi şehidi Uğur Mumcu anısına bir konser verdi. Başta Uğur Mumcu anısına atfedilen Yiğidim Aslanım olmak üzere pek çok türküyü salonu dolduran vatandaşlarla birlikte seslendiren Özsoy’a da Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker tarafından çiçek takdim edildi.

Anma etkinliğine Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan ve Kartal Belediye Meclisi üyeleri katılırken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Adem Uçar, Dr. Dilek Kars ve Cemalettin Yüksel katıldı.