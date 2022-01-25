Uğur Mumcu, Muratpaşa’da anıldı

Katledişinin 29’uncu yıl dönümünde gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği gecede anıldı. Şarkıların, şiirlerin Uğur Mumcu için seslendirdiği gecede Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu ülke asla ve asla aydınlarının, insanlarının sahip çıkmadığı, sahipsiz bir ülke olmayacak” dedi.

24 Ocak 1993’te Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen gecede anıldı. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlen etkinlikte şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin, şarkıları ve şiirleri Uğur Mumcu için seslendirdi.

Adını, Uğur Mumcu’nun katledilmesinin hemen ardından Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı ‘Uğura ağıt değil, övgü’ şiirindeki “Daha çok Uğur Mumcu’yuz şimdi” dizesinden anma programına Belediye Başkanı Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz de yer aldı.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, “Elinde kalemi dışında hiçbir enstrümanı olmayan nice aydınımız katledildi. Uğur Mumcu şahsında katledilmiş bütün aydınlarımızı anıyoruz. Bu ülke asla ve asla aydınlarının, insanlarının sahip çıkmadığı, sahipsiz bir ülke olmayacak” diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının ardından Ataol Behramoğlu’nun “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” isimli şiirini seslendirdi.