Uğur Mumcu ve hakikati arayanlar İstanbul'da anılacak

İBB, yaşamı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması adına mücadele veren gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve Türkiye’de katledilen tüm aydınlar için özel programlar düzenleyecek.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG), her yıl 24-31 Ocak tarihleri arasındaki ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’nda yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu haftanın temsil ettiği tüm değerlere dikkat çekmek ve yitirdiğimiz tüm aydınları anmak için ücretsiz programlar hazırlıyor.

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenleyeceği etkinliklerde söyleşi, sergi ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Etkinliklerde Türkiye’nin yakın tarihinde siyasi cinayetlerle katledilen aydınlar ve gazeteciler anılacak. Yitirdiğimiz isimlerin gazetecilik mesleğine ve demokrasi mücadelesine katkılarını yeniden hatırlatacak.

İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programlar 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel’in yanı sıra İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ile söyleşiler yapılacak. Ressam Göksen Ezeltürk’ün öldürülen gazetecilerin yağlı boya portrelerinden oluşan “Işık Olanlar”sergisi de İstanbullularla buluşacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca 29 Ocak akşamı İBB Orkestralar Türk Halk Müziği Topluluğu, 30 Ocak akşamı ise müzisyen Soner Olgun; Uğur Mumcu ve öldürülen tüm aydınlarımız için bir konser gerçekleştirecek.

İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

28 OCAK CUMA

Işık Olanlar sergi açılışı/saat:18.30

Söyleşi/saat 19.30

Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu-Barış Pehlivan

29 OCAK CUMARTESİ

Söyleşi/saat 16.30

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel

Konser/saat 19.00

İBB Orkestralar Müdürlüğü Türk Hak Müziği Topluluğu

30 OCAK PAZAR

Söyleşi:/saat 16.30

Gazeteci Murat Ağırel – Timur Soykan

Konser/saat 19.00

Soner Olgun