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Ukraynalı sporcular İBB'nin havuzunda antremanda

Ukraynalı sporcular İBB'nin havuzunda antremanda

Ukrayna Paralimpik yüzme takımı Paris Olimpiyatları’na İstanbul’da hazırlanıyor. Savaştan kaçan sporcular İBB’ye Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde kampa girdi. 2 hafta olarak planlanan kamp, savaş sebebiyle uzadı. Sporcular, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün desteğiyle tesislerde konaklıyor.

Ukrayna Paralimpik Yüzme takımı olimpiyatlara ülkelerinden uzakta, İstanbul’da hazırlanıyor. Savaş sebebiyle mağdur olan yaşları 8 ile 24 arasında değişen 7 sporcu ve 3 antrenör kamp için 17 Şubat’ta İstanbul’a geldi. Kamp programını tamamlayan sporcular ülkelerine dönemedi. Kasımpaşa Spor Kulübü’nün desteğiyle kulübün tesislerinde konaklamaya başladı. 

İBB TESİSLERİNİ AÇTI

Paralimpik sporcuların fiziksel, mental ve sosyal gelişimleri açısından spor yapmalarının devamlılığı büyük bir önem taşıyor. İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü sporcuların mağduriyet yaşamamaları, sağlıklarını korumaları ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla sporculara tesisleri ücretsiz açtı.

MALZEME DESTEĞİ DE SUNULDU

Yüzücüler, günlük antrenmanlarını Beyoğlu Yüzme Havuzu’nda ve Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde yapıyor. Sporculara ihtiyaç duydukları malzeme desteği de İBB tarafından sunuluyor.

MADALYALI SPORCULAR DA VAR

Aralarında Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya alan sporcuların da bulunduğu yüzme takımı biran önce savaşın son bulmasını istiyor. Ülkelerine dönmeyi dört gözle bekliyor.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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