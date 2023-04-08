Ukrayna’nın Antalya Konsolosu'ndan Bodrum Belediye Başkanı Aras’a ziyaret

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

BOTAV Center’da gerçekleşen ziyarette, yeni göreve başlayan Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin’e, Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Irina Demiroğlu eşlik etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle üzüntüsünü belirterek barışın hakim olduğu günlerin en kısa sürede gelmesi temennisinde bulundu. Bodrum’da yaşayan Ukraynalılar ile hem kendi düzenledikleri etkinliklerde hem de farklı etkinliklerde karşılaştıklarını belirten Başkan Aras, başta Bodrumlu Ukraynalılar Derneği olmak üzere Ukraynalı yurttaşların kültür, sanat ve spor etkinliklerinde yer almalarının da önemine dikkat çekti.

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında devam eden savaş nedeniyle Bodrum’da yaşayan Ukraynalıların düzenli ve büyük bir özveri ile bölgeye gerçekleştirdikleri yardım kampanyalarına ek olarak Bodrumlu Ukraynalılar Derneği’nin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleşen deprem felaketi sonrası, bölgede yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerçekleştirdikleri yardım kampanyasından bahsetti. Başkan Aras’a da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Başkan Aras’ı 19-20 Nisan tarihlerinde Ukrayna’da hem çevrim içi hem çevrim dışı gerçekleşecek Belediye Başkanları Zirvesi’ne davet ederek katılımlarının etkinliğe Bodrum’un yerel yönetimlerdeki tecrübesi bağlamında değerli katkılar sunacağını belirtti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonunda Başkan Aras, Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Voronin’e BOTAV Center’ı gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.