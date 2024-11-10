Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Üsküdar'da anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Üsküdar’da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Başkan Dedetaş ve Kaymakam Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı, ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılarak duygu dolu anlar yaşadı.

“ÜSKÜDAR SAHİLİNDE SAYGI ZİNCİRİ”

Üsküdar Sahili boyunca oluşturulan “Saygı zinciri” ile Ata'ya olan minnet ve saygı duygusu bir kez daha ifade edildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla zincir oluşturan vatandaşlar saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Kız kulesi önünde temizlik faaliyetlerini yürüten görevliler sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Denizde hazır bekleyen Valide Sultan Gemisi de sirenleriyle bu saygı zincirine eşlik ederek, anma etkinliklerine katkı sundu.

Boğazda yankılanan siren sesleriyle bazı vatandaşlar göz yaşlarını tutamadı. Vatandaşlar Atatürk’e olan bağlılığı ve minnet duyguları bir kez daha dile getirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çelenk sunum töreni ve "Ata'ya Saygı Zinciri" etkinliğinin ardından anma programına katılmak üzere Kandilli Kız Lisesi'ne hareket etti.