Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde Anafartalar Caddesi yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım'' projesine tüm hızıyla devam ediyor. İlk modern dükkân, kafe ve eğlence merkezlerinin yer aldığı Anafartalar Caddesi’ndeki 19’u tescilli 104 binadan 25 tanesi yenilenerek özgün görünümüne kavuşturuldu.

Ankara’da ilk çok katlı ve betonarme yapıların inşa edildiği; ilk modern dükkân, kafe ve eğlence merkezlerinin yer aldığı Anafartalar Caddesi yenileniyor.

Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni iş dünyası ve turizmin önemli simgelerinden biri haline getirmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Anafartalar Caddesi’ndeki “Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım” çalışmaları devam ediyor.

YAPILAR ÖZGÜN GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Anafartalar Caddesi’ndeki kültürel mirasın korunarak görüntü kirliliğinin giderilmesi ve görsel bütünlüğün sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 19’u tescilli 104 yapıdan 25 tanesinin cephesi yenilendi. 19 tescilli binada ince ahşap işleri devam ederken, kalan tescilsiz 60 yapının özgün görünümüne kavuşması için de söküm, raspa, sıva ve boya çalışmaları sürüyor. Ayrıca gerekli görülen yapıların pencereleri değiştiriliyor, çatıları da karkasla güçlendirilerek yenileniyor.

TARİHİ KİMLİĞE ZARAR VEREN TABELALAR SÖKÜLDÜ

Cephe işlemleri tamamlanan yapıların zemin katlarında yer alan ticari kullanım alanlarında, görüntü kirliliği oluşturan ve tarihi kimliğe zarar veren tabelalar sökülerek yerine tek tip ışıklı kutu harf tabelalar koyuldu. Otomatik tente ve kepenklerin de yapıldığı ticari kullanım alanları yeni kompozit vitrinleriyle yepyeni bir görünüme kavuştu.

KALDIRIMLARDA “ANKARA MİRAS” VURGUSU YAPILDI

Proje kapsamında Anafartalar Caddesi’nin zemininde de görsel bütünlük ve statik dayanımın sağlanmasının hedeflendiği yenileme çalışmaları başladı. Granit taşlarla yenilenen kaldırımlar, araç çıkışının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla “Ankara Miras” logolu baba bordürlerle çevrelendi. Caddedeki aydınlatmaların da yenilenmesi için alt yapı çalışmalarının devam ettiği projenin 2024 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

“AMACIMIZ ANKARA’NIN HİKÂYESİNİ YENİDEN YAZMAK”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki Anafartalar Caddesi’nde gerçekleştirdikleri proje hakkında “Esas amacımız kenti kimlikli bir kent yapıp Ankara’nın uzun yıllardır kaybetmiş hikâyesini yeniden yazmak. Bir kenti kimlikli kent yapabilmenin yolu da kültürel mirası korumaktan, yaşatmaktan ve gelecek nesillere aktarmaktan geçer. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANAFARTALAR CADDESİ’Nİ KÜLTÜR AKSI HALİNE DE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Proje öncesi bölge halkı ve esnafıyla toplantılar gerçekleştirerek ortak akılla hareket ettiklerini vurgulayan Ödemiş, caddede kültürel mirası yaşatırken, bir yandan da bugünkü yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Anafartalar Caddesi’nin tarihi açıdan değerinden de bahseden Ödemiş, “Ümit ediyorum bu projeler bittikten sonra burası İstanbul’un Pera’sını aratmayacak şekilde nitelikli bir dokuya dönüşecek. İnşallah bu caddeyi geçmişteki kötü kullanımlardan arındırarak, Alman ve Avusturyalı mimarların yapmış olduğu nitelikli kimlikli binaları, yine Cumhuriyet’in 1. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin kendine has betonarme 2-3 katlı yapılarını özgün haliyle ortaya çıkaracağız. Kentsel tasarım projesiyle, aydınlatma elemanlarıyla, oturma gruplarıyla ve seçtiğimiz dekoratif çöp kutularıyla burayı çok daha yaşanılır bir hale getirip bir kültür aksı haline de dönüştüreceğiz” diye konuştu.

“TARİHİ KENT DOKUSUNA YÖNELİK ULAŞIM PLANINI DA HAZIRLIYORUZ”

Ödemiş, bir yandan da Ulus Koruma Amaçlı İmar Plan sürecini de sürdürdüklerini kaydederek, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin turistik bir kültür merkezi haline dönüşmesi ve trafiğin rahatlaması için alt yapıyı hazırladıklarını belirtti. Bu çerçevede Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım projesini hazırlarken rezerv alanı olarak bir hat tramvay güzergâhı bıraktıklarını söyleyen Ödemiş şunları kaydetti:

“Ulus Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 1/5000 ve 1/1000’lik sürecinde Ulus’a, tarihi kent dokusuna yönelik ulaşım planını da hazırlıyoruz. Tarihi tescilli tren garımız Cumhuriyet Caddesi, 1. ve 2. Meclis dediğimiz caddeye doğru cephe veriyor. O cepheden alıyoruz Anafartalar Caddesi’nde şu an üzerinde bulunduğumuz noktaya kadar tramvay hattımız var. Bu hattı bitirdikten sonra buradaki trafiğin daha da azalacağını düşünüyoruz. 1/5000 ve 1/1000’lik planlarımız bittiği zaman da kale ve çevresindeki alanı tamamıyla yayalaşma şeklinde düşünüyoruz.”