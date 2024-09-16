Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor

18-22 Eylül 2024 tarihleri arasında, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda 5 gün sürecek olan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat günleri birbirinden değerli birçok edebiyatçı, şair, yazar ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İstanbullu hemşerileri ve Sarıyerli komşularını beş gün sürecek olan dolu dolu etkinlikte buluşmaya davet etti.

Edebiyatın, kültürün ve sanatın buluştuğu ve beş gün sürecek olan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne herkesi davet eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “İstanbullu hemşerilerimiz ve Sarıyerli komşularımızla sanatın kalbinin attığı yerde, Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günlerinde buluşacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"EDEBİYAT GÜNLERİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖRECEK"

Sarıyer’in benzersiz boğaz manzarasında imza günleri, edebiyat tutkunlarının hayranı oldukları yazarlarla tanışma ve sohbet etme fırsatını bulacağını belirten Başkan Aksu, “Büyük ilgi görecek bir etkinlik olarak programımızda yer alıyor. Kitap fuarımız, okurların geniş kitap yelpazesiyle buluşmasına olanak tanıyan renkli bir etkinlik olacak. Söyleşilerimizde, edebiyatın yanı sıra birçok önemli isim, derinlemesine sohbetler gerçekleştirerek hem katılımcılara hem de edebiyatseverlere ilham verecek. Bu yılın bir diğer heyecan verici yanı ise onur konuğumuz olan değerli sanatçımız Altan Erkekli’nin ağırlanacak olması. Etkinliğimizde Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nü Buket Uzuner’e takdim edeceğiz. Ayrıca, şiir sevenler için özel olarak hazırlanan “Şiir Teknesi” programımız, şiirlerimizin Boğaz’ın serin esintisine karışacağı büyülü bir atmosferde sizlere unutulmaz anlar yaşatacak. Edebiyatın toplumumuz üzerindeki pozitif etkisine inanıyor ve bu etkinliği komşularımızla buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılacak tüm konuklarımıza, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.