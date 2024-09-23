Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri coşkuyla sona erdi

Yüzlerce yazar, şair, yayınevi ve sanatçıya kapılarını açarak Boğaz esintileri eşliğinde binlerce İstanbullu ve Sarıyerliye unutulmaz beş gün yaşatan Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri sona erdi.

Beşinci gününde İstanbul ve Sarıyerlilere yine unutulmaz anlar yaşatan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin konukları “Yağmur Çiseliyor Dönem Romanı Yazımı” söyleşisi ile Yazar Osman Balcıgil, “Tiyatro ve Hayat” söyleşisi ile Tiyatro Oyuncusu Altan Erkekli, “Yazarın Okuduğu Kitap ve Yazarlara Zihin Bağı” söyleşisi ile Yazar Buket Uzuner oldu. Bu yıl 11. düzenlenen Sarıyer Edebiyat Günleri beşinci gününde ayrıca Sarıyer Belediyesi tarafından her yıl düzenlen Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın kazananları ile Sarıyer Belediyesi Edebiyat Onur Ödülü ile Beyaz Martı Onur Ödülü sahiplerine takdim edildi. Bu yıl ki Sarıyer Edebiyat Günleri Onur Konuğu Ödülü’nü tiyatro emekçisi, sinema ve televizyon oyuncusu Altan Erkekli’ye takdim eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, daha sonra kitapları 1992 yılından beri ülkemizde en iyi satış listelerinde yer alan ve gençlere ortaya koyduğu eserlerle okumayı sevdiren yazar Buket Uzuner’e Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri Beyaz Martı Onur Ödülü’nü takdim etti.

ÖYKÜ YARIŞMASI VE ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na bu yıl birinci (Ortaokul) kategoride 37 öykü, ikinci kategoride (Lise) 38 öykü, üçüncü kategoride (Yetişkin) 181 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 106 kitap olmak üzere toplam 251 öykü ve 106 öykü kitabı katıldı. Bu yıl yarışmada ödül alanlar Aliye Civak (Guguklu Saat), Bener Kemal Yöndem ( Zulüm), Rüzgar Kemal Karaağaç (Mutluluğu Paylamak), Kemal Arhan Sandıkyapan (Doyma Sırası), Şevval Nur Karpuzcu ( Sonu Yok), Sude Nur Karadeniz (Yabancı), Onur Kesmen (Muhayyel), Elf Dinç ( Yeni Çocuklar), Tolga Kılıç ( Bezbebek), Arzu Anlar Saraç (Yedi Katlı Cehennemin Son Katı), Irmak Titiz (Uyuşuklar), Mehmet Utku Yıldırım (Hayatında Değil Yerin) oldu. Yarışmacılara Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Yazar İnci Aral, Yaşar Kemal’in eşi Semiha Baban ve Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt takdim etti.

BAŞKAN AKSU: EMEK VEREN, KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Uluslararası 11. Sarıyer Belediyesi Edebiyat Günleri, Sarıyerlilere ve ilçe dışından gelen İstanbullulara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan Bulutsuzluk Özlemi Konseri ile sona erdi. 5 gün boyunca yayınevleri ve yazarları okuyucularla buluşturarak adeta bir edebiyat şöleni yaşatan Edebiyat Günleri’nde söyleşiler, imza günleri, paneller, konserler, şiir dinletileri, Şiir Hatları ve Şiir Teknesi ile edebiyat severler edebiyata doydu. Programın sonunda Sarıyer Belediyesi Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanlarını sahneye davet ederek toplu fotoğraf çektiren Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, günlerin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederek, “Seneye görüşmek üzere” dedi.