Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sarıyer Edebiyat Günleri, 21–25 Mayıs tarihleri arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek olan uluslararası etkinlikte edebiyatseverler; söyleşilerden imza günlerine, kitap stantlarından şiir teknelerine, çocuk atölyelerinden konserlere kadar zengin bir programa katılma fırsatı bulacak.

Etkinlik boyunca 400 yazar, 33 yayınevini ağırlayacak etkinlikte Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Sinan Meydan, Şükrü Erbaş, Rutkay Aziz, Yalvaç Ural, Yekta Kopan, Mine Söğüt, Feridun Düzağaç, Türkü Akbayram gibi isimler edebiyatseverlerle buluşacak. Ayrıca masal çadırı, şiir tekneleri, imza günleri ve çocuk atölyeleriyle her yaşa hitap eden bir içerik sunulacak.

BEYAZ MARTI ONUR ÖDÜLÜ YALVAÇ URAL, ONUR KONUĞU ÖDÜLÜ İSE RUTKAY AZİZ’E TAKDİM EDİLECEK

Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin bu yılki Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü çocuk edebiyatının duayeni Yalvaç Ural’a, Onur Konuğu Ödülü ise tiyatro sanatının ustalarından Rutkay Aziz’e takdim edilecek.

BAŞKAN AKSU, “EDEBİYAT KALBİNİN ATTIĞI YERDE BULUŞALIM”

“Sarıyer’in Boğaz’a yaslanan eşsiz kıyılarında, sözcüklerin nefes aldığı, şiirin dalga sesine karıştığı ve edebiyatın yüreklerde yankı bulduğu o özel günlerde yine bir aradayız,” diyerek edebiyatın kente kattığı güzelliklere dikkat çeken Başkan Aksu, bu yıl ki festivalin ilkbaharda yapılmasının çocuklar ve gençlerin edebiyatla daha yakından temas kurması açısından önemli olduğunu belirterek, “Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri, yalnızca bir etkinlik değil; komşularımızla birlikte büyüttüğümüz, edebiyatın gücüyle kurduğumuz bir ortak hayal ,” ifadelerini kullandı. Başkan Aksu, konuşmasının sonunda “Edebiyatın kalbinin attığı yerde buluşmak üzere… Yaşasın Edebiyat, Yaşasın Sarıyer!” sözleriyle tüm komşularını etkinliğe davet etti.

ETKİNLİK: ULUSLARARASI 12. SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ

AÇILIŞ TARİHİ: 21 Mayıs Çarşamba – 14.00

YER: KİREÇBURNU HAYDAR ALİYEV PARKI

ÖDÜL TÖRENİ: 25 Mayıs Pazar 17.00



