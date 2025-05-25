Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri şiir, konser, söyleşilerle devam ediyor

Sarıyer Belediyesi Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Etkinliğin dördüncü gününde Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” programına ev sahipliği yaptı.

Sarıyer Belediyesi Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri dördüncü gününde de birbirinden değerli yazarları, şairleri ve konukları ağırladı, Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” programına ev sahipliği yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, sanatçı Aydan Şener, Yazar Yalvaç Ural, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın konuk olduğu program boyunca müzisyen Selçuk Balcı da Karadeniz ezgileriyle programa renk kattı. Oyunca Aydan Şener’in başrolünü oynadığı, Reşat Nuri Gültekin’in ünlü romanı Çalıkuşu filminden sahnelerle izleyenleri 80’li yıllara götüren programda Yalvaç Ural’da çocuk edebiyatını anlattı.

YAZARLAR VE ŞAİRLER OKUYUCULARIYLA BULUŞTU

Günün ikinci programı moderatörlüğünü Özge Doğar’ın yaptığı, konuk olarak edebiyatçı yazar Murathan Mungan’ın “Zamanın Gözleriyle Geçmiş Gündemin Maddeleriyle Gelecek” başlıklı söyleşisi oldu. Olaylara sadece anlık değil, tarihsel ve insani derinliklerle bakılması gerektiği, unutulan ya da bastırılan konuların gün yüzüne çıkması ve geleceğin bu şekilde şekillenmesi üzerine anlatım, soru ve cevaplarla gerçekleşen ve dinleyenlerde derin izler bırakan söyleşinin ardından Mungan, okuyucularıyla kendisi için ayrılan imza standında buluştu.

Günün bir diğer programı ise Şair Şükrü Erbaş ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Metin Karausta’nın şiir ve türkü dinletisi oldu. Erbaş’ın kaleme aldığı şiirlerini okuduğu, Karausta’nın ise seslendirdiği türküleriyle devam eden program Feridun Düzağaç’ın konseriyle sona erdi. Konseri dinleyen Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, sahne alan Feridun Düzağaç’a ve katılan herkese teşekkür etti.

“ULUSLARARASI 12. SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERİYOR”

Uluslararası 12.Sarıyer Edebiyat Günleri görkemli bir programla 25 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Saat 14.00’te başlayacak program birbirinden güzel söyleşilere ev sahipliği yapacak. Usta isim Rutkay Aziz’e Onur Konuğu Ödülü, Yazar Yalvaç Ural’a da Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü takdim edilecek. Akşam saat 18. 00’da ise geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan sanatçı Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, “Edip Akbayram’a Saygıyla” konserinde edebiyatseverlerle buluşacak.

Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri’nin dördüncü gününde Murathan Mungan, İnci Aral, Işık Öğütçü, Işıl Özgentürk, Melih Çardak, Yalvaç Ural, Mustafa Sönmez, Özge Özberk, Turgay Kantürk, Behruz Dijurian, Halil İbrahim Özcan, Orhan Alkaya, Ziya Selçuk, Pelin Bindal, Şükrü Erbaş, Demet Eker, Özcan Aydın, Elif Nihal Altan, Taçlı Yazıcıoğlu, Ahmet Yavuz, Ahmet İlhan, Aslınur Ayyıldız, Bihter Dinçel, Bora Serdar, Ercan Çankaya, Elif Erdoğan, Gökhan Yılmaz, İzel Rozental, Tuha Kamhi, Cemile Özyakan, Ebru Atar Özdil, Cemil Kılıç, Cem Say, Dilvin Gerçek, Şale Köse, Kerime Ural Cengiz, Seyit Göktepe, Nilgün Ilgaz, Mükerrem Yılmaz, Özlem Özdemir, Eser Ceran Erdi, İlkay Marangoz, Renan Özdemir, Esme Sarıtaş, Özlem Yanmaz, Gamze Aras, Seçil Tezsezen, Sarav Asiye Yiğit ve daha bir çok yazar, etkinlikte kendileri için ayrılan imza stantlarında okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.