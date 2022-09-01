Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı

Bu yıl 38’incisi gerçekleşen Uluslararası Fizik Kongresi’nin açılışı Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Türk Fizik Derneği tarafından Herodot Kültür Merkezi’nde 31 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-7 Eylül 2022 tarihleri arasında Türk Fizik Derneği VIII. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ve 8-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Türk Fizik Derneği XIV. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu olmak üzere üç önemli bilimsel etkinlik düzenlenecek.

Kongrelerin ilki Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi başladı

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, TENMAK, TÜBİTAK, TÜBA, İstinye Üniversitesi, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AŞ, Kastamonu Entegre, GES Teknoloji ve KİPDAŞ’ın destekleri ile gerçekleştirilecek olan bilimsel etkinliklerden ilki Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi başladı.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 4 Eylül’e kadar devam edecek olan Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi’nin ilk gününe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Aytül Adıgüzel (İstanbul Üniversitesi), Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Akınoğlu (ODTÜ), Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer İlday (Bilkent Üniversitesi), Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş (İstanbul Üniversitesi), TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ve vatandaşlar katıldı.

“Bodrum binlerce yıldır aklın, bilimin ışıdığı bir yer”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, “Türkiye Fizik Derneği’nin Bodrum’da yaptığı bu kongreyi önemsiyoruz çünkü Bodrum sadece eğlence yeri değil, binlerce yıldır aklın, bilimin ışıdığı bir yer. O günden bugüne Tarihin Babası Herodot’tan başka birçok bilim insanı bu topraklarda yaşamıştır. Böyle bir kongrenin hatta 38.sinin burada yapılması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.

Başkan Aras belediye olarak pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Akılın ve bilimin ışığında çalışmalar yapmak biz Belediyelerin en büyük görevlerinden bir tanesi. Biz de akıl ve bilimi önceledik ve üniversitelerimizde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Muğla Üniversitesi’yle çalışmalarımız var. Gelişmiş tarım ürünleri üzerine birçok çalışma yapıyoruz. Gazi Üniversite’mizle, KUTEM’le yaptığımız çalışmalar, protokoller var. Başkent Üniversitesi’nde gastronomi alanında bir eğitim merkezi, eğitim akademisi kurma yolunda protokolümüzü yaptık projelerimizi hazırlıyoruz. TÜRKSAT’la yaptığımız bir protokol var. Ticaret Üniversitemizle beraber ortak Bodrumun trafik sorununa eğiliyoruz.”

Ahmet Aras konuşmasının son bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine değinerek, “Tabii ki bunların hepsinin başında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi var. Dogmalardan uzak sadece akıl ve bilimi önceleyen bir yaklaşım. Eğer bunu beceremezsek zaten Türkiye olarak çağın çok gerisinde kalırız diye düşünüyorum. O yüzden siz değerli fizik insanlarının ve bilim insanlarının tabii ki çok büyük bir sorumluluğu var.

Öğrencilerimize gelecek nesillerimize akıl ve bilimi önceliklemeyi sağlamak, daha çok okumalarını, daha çok öğrenmelerini, bilgiye daha kolay ulaşmalarını sağlamak.” diyerek Bodrum’da böyle önemli bir bilimsel etkinlik gerçekleştirdikleri için tüm katılımcılara teşekkür etti.

38.uluslararası Fizik Derneği Kongresi açılış töreni, ödül ve plaket takdimiyle son buldu.

11 Eylül’e kadar devam edecek olan kongrenin halka açık olacağı belirtildi.