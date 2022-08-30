Uluslararası Halk Oyunları Festivali coşkusu Kartal’ın mahallelerini sardı

Kartal Belediyesi tarafından görkemli bir organizasyon ile açılışı gerçekleştirilen ve şimdiden ülkenin en önemli halk oyunları festivalleri arasında yerini alan Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali, ilçenin mahallelerine taşınarak büyük bir şölene dönüştü. Kartallılar, festivalin ikinci ve üçüncü gününde farklı ülkelerin sahnelediği renkli gösterileri izlemek için festival alanlarına adeta akın etti.

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Kartal’ın mahallelerine de ulaştı. Türkiye dahil 12 farklı ülkeden 850’e yakın sanatçının katıldığı festivalin ikinci gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, üçüncü gününde ise Yakacık Meydanı, rengârenk kıyafetleri ve ülkelerinin kültürlerini taşıdıkları dansları ile sanatçıların eşsiz gösterilerine sahne oldu.

27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalin ikinci gününde Cevizli Çınar Caddesi’nde buluşan festival katılımcıları, kortej oluşturarak Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’na ulaştı.

16.30 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen gösterilerin ardından Kartal Meydanı’nda saat gece 24.00’e kadar enfes gösteriler gerçekleştirildi.





Uluslararası Halk Oyunları Festivali, üçüncü gününde ise Yakacık Meydanı’na taşındı. Yakacık Caddesi üzerinde bir araya gelen katılımcılar, Yakacık Meydanı’na doğru kortej oluşturarak asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu meydana ulaştı.

Burada kurulan dev halaya katılan katılımcılar daha sonra Yakacık Meydanı’nda hazırlanan sahnede, gösterilerini sergiledi. Festivale katılan vatandaşlar, yaklaşık beş saat boyunca gerçekleşen gösteriler ile adeta büyülendi. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde festival Kartal Meydanı’na taşındı ve gece yarısına kadar pek çok ülkeden onlarca farklı grup burada sahne aldı.

"Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal” sloganı ile ilçedeki kültür sanat faaliyetlerinin uluslararası alana taşınması amacıyla düzenlen Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin ikinci ve üçüncü gününde kent merkezi dışında mahallelerde iki farklı noktada halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Türkiye dâhil 12 farklı ülkenin 16 folklor grubunun ve 850’ye yakın sanatçının bir araya geldiği ve Acıbadem Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen dev organizasyon, etkinlik alanlarına ulaşan Mısır, Romanya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kanada, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC ve Türkiye’den katılım sağlayan ekiplerin yıllarca hafızalardan silinmeyecek gösterileri ile devam etti.

Yakacık Meydanı’nda Yıllar Sonra Yine Halk Oyunları Festivali

1977 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü tarafından gerçekleştirilen ve belli aralıklarla yapıldıktan sonra uzun bir süre ara verilen Uluslararası Kartal Kültür ve Sanat Festivali, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde yeni ismi ve yeni formatıyla 2022 yılında Kartal’da yeniden hayat bulunca, Yakacık Meydanı da yıllar sonra yeniden festivale ev sahipliği yaptı.

Farklı ülkelerden gelen sanatçılar kortej boyunca Yakacık halkından büyük sevgi ve ilgi gördü. Festival katılımcıları tarihi Çınaraltı Meydanı’nda dev bir halaya durdu. Tüm meydanı çevreleyen halaya her yaştan insan katılırken ortaya coşku dolu görüntüler çıktı.