Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. kez koşulacak

İBB Spor İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart Pazar günü 17. kez Tarihi Yarımada’nın caddelerini renklendirecek.

Etkinliğin basın toplantısına Metaverse dünyasından katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun aktif bir yaşam sürebilmesi için şehrin her köşesinde spor imkanı sunduklarını söyledi. İmamoğlu, “Dünyanın en hızlı parkur rekoruna ev sahipliği yapan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu ile dünya atletizm dünyasının gözünü İstanbul’a çevirdik. İstanbul’un hızına hız katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü Tarihi Yarımada’da 17. kez koşulacak. Rekorlara ev sahipliği yapan Maratonun basın tanıtım toplantısı, Swisotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile spor camiasını buluşturan etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da teknolojik gelişmelere uygun olarak aynı anda Metaverse dünyasından katıldı.

BAŞKAN İMAMOĞLU METAVERSE DÜNYASINDAN SESLENDİ

Katılımcılara Metaverse’ün en popüler platformlarından Decentraland’deki avatarıyla seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teknoloji ve inovasyon alanında gelişmeleri İstanbullular için faydaya çevirmek üzere takip ettiklerini belirterek, “İstanbulluların en iyi şekilde yaşam sürmesi ve hizmet alabilmesini için gerekiyorsa 5 yerde de aynı anda olmak için çalışacağız” dedi.

Yeniliğe açık olmalarıyla beraber fiziksel aktiviteye ve sporla gelen sağlığa daha çok önem verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ortalama 32 yaşla Avrupa’dan 12 yaş genç olmasına rağmen obezite ve tip 2 diyabet hastalığında Avrupa’da bir numara. İşte bu yüzden yıl boyunca 16 milyon İstanbullunun aktif bir yaşam sürebilmesi için yıl boyu etkinlikler sunuyoruz. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda 2021 yılında Türkiye’de ilk atletizm rekoru kırıldı ve kadın atletler maratonu dünyanın en hızlı parkuru yaptı. Bu önemli etkinlikle dünya atletizm dünyasının gözünü İstanbul’a çevirdik. İstanbul’un hızına hız katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MARATONLARI ARASINDA

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da Tarihi Yarımada gibi kıymetli bir alanı, sporun birleştirici gücüyle taçlandırdıklarını belirterek, “Bu sene de çok keyifli bir yarış olacağı kanaatindeyim. Dünyanın en iyi elit atletleri 27 Mart’ta İstanbul’da mücadele edecek. İBB olarak spora ve toplum sağlığına faydalı olacak işlere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

10 BİNİN ÜZERİNDE SEÇKİN ATLET KATILIYOR

Elite Label kategoride koşulacak N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl 21K, 10K ve paten kategorileri yer alacak. Yarışma Yenikapı’da başlayacak Tarihi Yarımada’yı turlayacak ve yine Yenikapı’da sona erecek.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl kayıt yaptıran 10 bin 389 seçkin atlet ile 17 yılın zirvesinde bir katılımcıyla koşulacak. Yine kayıt yaptıran 650 yabancı sporcuyla yarı maraton tarihinin en yüksek yabancı atlet sayısına da ulaşıldı. Maratonda yine dünyanın en iyi elit atletleri parkura çıkacak.