Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 8 ton şifa dağıtılacak

UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde saçılacak 8 ton mesir macunu, geleneksel yöntemlerle ve kadınların emeğiyle hazırlanıyor.

21 Mart’ta düzenlenen karma töreniyle başlayan festival coşkusu, 27 Nisan Pazar günü yapılacak saçım töreni ile zirveye ulaşacak. Bu yıl 485’inci kez gerçekleştirilecek Festival’de saçımı yapılacak 8 ton mesir macununun üretim süreci de Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde devam ediyor. Üretiminden paketlenmesine kadar tüm aşamalarında kadın emeğinin öne çıktığı imalathanede, geleneksel yöntemlerle hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor.

Başkan Zeyrek: “Mesir, Manisa’nın kalbidir”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de festivalin şehir için taşıdığı öneme dikkat çekerek “485 yıldır süregelen bu köklü geleneği yaşatmak, sadece Manisa’nın değil, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmaktır. Mesir, sadece bir şifa geleneği değil; aynı zamanda dayanışmanın, birlikteliğin ve kadim değerlerimizin simgesidir. Bu festivalin her aşamasında kadın emeğinin ön planda olması ise ayrı bir gurur kaynağı. Mesir Festivali, Manisa’nın kalbidir. Bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.



Zeyrek, “Festival haftası boyunca tarih söyleşilerinden sanat sergilerine, çocuk atölyelerinden halk konserlerine kadar birbirinden değerli onlarca etkinlikle Manisa’nın her köşesi bir bayram havasına bürünecek. Spor, sanat ve kültür dolu bu dolu dolu programla Mesir Festivali, her yaştan ziyaretçiyi Manisa’da buluşturacak. Manisa’nın tarihine, kültürüne ve insanına yakışır uluslararası bu büyük organizasyonda herkesi aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

8 Ton Mesir Saçılacak

Hazırlıkların son hızıyla devam ettiğini belirten Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık, “Bu yıl 8 ton mesir macunu hazırlıyoruz geleneğe en yakın şekilde. Tamamlanma aşamasına geldi. Mesir, 485 yıllık bir gelenecek ve Manisa için çok önemli bir tanıtım aracı, Manisa’nın bayramı. Bu hafta içerisinde herkese hitap edecek çok güzel etkinlikler hazırlanıyor. Belediyemizin bununla ilgili çok güzel çalışmaları var Festivallerin şehre katkısı çok büyük. Sosyal anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda şehrin canlanmasına sebep oluyor. 500’e yakın yabancı misafirlerimiz gelecek. Halk konserleri olacak. 23 Nisan’da bu haftanın içerisine giriyor” dedi.

“Herkesi Manisa’mıza bekliyoruz”

Mesir’in artık UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdiğini de kaydeden Dernek Başkanı Tanık, “Coğrafi işareti alındı. Kasım ayında da 28’inci ürün olarak AB coğrafi işaretini alarak bu geleneği ve bu inanışı destekliyoruz. Katkı veren herkese şahsım ve derneğim adına çok teşekkür ediyorum. Birlikte ne kadar katkı sağlarsak bunu yeni nesillere çok iyi bir şekilde ulaştırabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Dünyada örneği yok”

Binlerce kişinin kendiliğinden toplanarak şifalı olduğuna inanılan mesir macunlarını kapmak için birbirleriyle mücadele ettiğini kaydeden Tanık, “Dünyada örneği yok. 500 yıla yakın bir gelenek. Bunu da bugünlere getiren içinde barındırdığı şifa, barış, kardeşlik ve sevgi. Sultan Camii’nden sadece mesir macunu saçmıyoruz, bütün bu duygularla birlikte vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Bey’e, ilçe belediyelerimize, Valiliğimize, bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.